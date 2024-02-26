В Пермском крае продают месторождение стройматериалов, расположенное в Каме

27 февраля 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Запасы месторождения составляют более миллиона кубометров песчано-гравийной смеси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Гайнском муниципальном округе Пермского края продается карьер для добычи песчано-гравийной смеси. Стоимость месторождения стройматериалов составляет 15 млн рублей. Находится оно в Каме. «Продаем карьер по добыче песчано-гравийной смеси с лицензией на пользование недрами. Технически можно добывать земснарядом, плавкраном и экскаватором. Расположения участка недр — Гайнский муниципальный округ Пермского края, река Кама, на расстоянии 700 метров от грунтовой дороги. Цена — 15 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что запасы месторождения представлены гравийно-песчаными отложениями с небольшим присутствием глины. Запасы — более миллиона кубометров смеси. Владелец месторождения готов рассмотреть вариант его обмена на автомобиль или недвижимость. Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Сива Пермского края продается скважина с минеральной водой. Цена месторождения составляет шесть млн рублей.

В Гайнском муниципальном округе Пермского края продается карьер для добычи песчано-гравийной смеси. Стоимость месторождения стройматериалов составляет 15 млн рублей. Находится оно в Каме. «Продаем карьер по добыче песчано-гравийной смеси с лицензией на пользование недрами. Технически можно добывать земснарядом, плавкраном и экскаватором. Расположения участка недр — Гайнский муниципальный округ Пермского края, река Кама, на расстоянии 700 метров от грунтовой дороги. Цена — 15 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что запасы месторождения представлены гравийно-песчаными отложениями с небольшим присутствием глины. Запасы — более миллиона кубометров смеси. Владелец месторождения готов рассмотреть вариант его обмена на автомобиль или недвижимость. Ранее URA.RU рассказывало, что в селе Сива Пермского края продается скважина с минеральной водой. Цена месторождения составляет шесть млн рублей.