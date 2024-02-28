Челябинцев предупредили о массовом заморе рыбы

В Челябинской области из-за снежной и морозной зимы вероятен массовый замор рыбы. Толщина льда во многих водоемах превысила метровую отметку. Об этом сообщили в территориальном отделе Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству.
«К сожалению, это природные условия, на которые невозможно повлиять. Поэтому да, на небольших водоемах сезонный замор рыбы ожидается», — цитирует замначальника отдела Галину Лаптеву сайт «Первый областной».
В ведомстве уточнили, что толщина льда составляет порядка одного метра, поэтому обустройство лунок для доступа воздуха может не спасти рыб. Они могут не суметь нырнуть обратно в глубину либо замерзнут при сильных морозах. Ситуацию усугубляет высокий снежный покров.
Снегопад обрушился на Челябинскую область 26 декабря, обильные осадки регулярно продолжались всю зиму. В январе в регион пришли аномальные морозы, столбики термометров в некоторых районах регулярно опускались до минус 40 — минус 45 градусов.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.