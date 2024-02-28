Челябинцев предупредили о массовом заморе рыбы

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Рыба на водоемах может захохнуться из-за толстого слоя льда и снега Фото:

В Челябинской области из-за снежной и морозной зимы вероятен массовый замор рыбы. Толщина льда во многих водоемах превысила метровую отметку. Об этом сообщили в территориальном отделе Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству.

«К сожалению, это природные условия, на которые невозможно повлиять. Поэтому да, на небольших водоемах сезонный замор рыбы ожидается», — цитирует замначальника отдела Галину Лаптеву сайт «Первый областной».

В ведомстве уточнили, что толщина льда составляет порядка одного метра, поэтому обустройство лунок для доступа воздуха может не спасти рыб. Они могут не суметь нырнуть обратно в глубину либо замерзнут при сильных морозах. Ситуацию усугубляет высокий снежный покров.

Снегопад обрушился на Челябинскую область 26 декабря, обильные осадки регулярно продолжались всю зиму. В январе в регион пришли аномальные морозы, столбики термометров в некоторых районах регулярно опускались до минус 40 — минус 45 градусов.

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В Челябинской области из-за снежной и морозной зимы вероятен массовый замор рыбы. Толщина льда во многих водоемах превысила метровую отметку. Об этом сообщили в территориальном отделе Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству. «К сожалению, это природные условия, на которые невозможно повлиять. Поэтому да, на небольших водоемах сезонный замор рыбы ожидается», — цитирует замначальника отдела Галину Лаптеву сайт «Первый областной». В ведомстве уточнили, что толщина льда составляет порядка одного метра, поэтому обустройство лунок для доступа воздуха может не спасти рыб. Они могут не суметь нырнуть обратно в глубину либо замерзнут при сильных морозах. Ситуацию усугубляет высокий снежный покров. Снегопад обрушился на Челябинскую область 26 декабря, обильные осадки регулярно продолжались всю зиму. В январе в регион пришли аномальные морозы, столбики термометров в некоторых районах регулярно опускались до минус 40 — минус 45 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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