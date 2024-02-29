Солдаты на СВО регулярно получают помощь от тыла, в том числе от свердловчан Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Уральского часового завода «Рубин» купили и направили своим землякам в зону СВО два автомобиля УАЗ «Патриот». Также на фронт увезли продукты и воду, рассказали URA.RU на предприятии.

«Среди коллектива „Рубина“ инициатива подготовить отправку для наших защитников вызвала большую поддержку. Мы рады, что смогли внести свой вклад — ведь эти автомобили действительно помогут нашим военным решать повседневные боевые задачи и приблизить долгожданную победу», — объяснили представители завода.

Два автомобиля направились на фронт не пустыми. Их набили продуктами: макаронами, сахаром, мукой, питьевой водой и прочими необходимыми припасами. Автомобили с гуманитаркой уже прошли путь длиной в три тысячи километров и переданы адресатам.

«Это как азбука для нас: „Тыл — фронту!“ Мы здесь, на Урале, в безопасности работаем — и это благодаря нашим ребятам на СВО. Мой сын — участник спецоперации, и я горжусь, что наш завод имеет возможность оказать такую мощную поддержку участникам боевых действий. Пусть мы пока не можем встретиться лично, но с нашей отправкой ребята почувствуют заботу, которая поднимет их боевой дух. Мы всей душой с ними!» — сказала Мария Ломовцева, сотрудница завода «Рубин».

Заводчане отправили на фронт два автомобиля Фото: предоставлено заводом «Рубин»

Машины уже добрались до адресатов Фото: предоставлено заводом «Рубин»

Кроме автомобилей в зону СВО отправлены продукты Фото: предоставлено заводом «Рубин»