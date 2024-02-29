Часовой завод отправил помощь свердловским бойцам на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, разведчик, разведка, спецназ, сво,  stock
Солдаты на СВО регулярно получают помощь от тыла, в том числе от свердловчан Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Уральского часового завода «Рубин» купили и направили своим землякам в зону СВО два автомобиля УАЗ «Патриот». Также на фронт увезли продукты и воду, рассказали URA.RU на предприятии.

«Среди коллектива „Рубина“ инициатива подготовить отправку для наших защитников вызвала большую поддержку. Мы рады, что смогли внести свой вклад — ведь эти автомобили действительно помогут нашим военным решать повседневные боевые задачи и приблизить долгожданную победу», — объяснили представители завода.

Два автомобиля направились на фронт не пустыми. Их набили продуктами: макаронами, сахаром, мукой, питьевой водой и прочими необходимыми припасами. Автомобили с гуманитаркой уже прошли путь длиной в три тысячи километров и переданы адресатам.

«Это как азбука для нас: „Тыл — фронту!“ Мы здесь, на Урале, в безопасности работаем — и это благодаря нашим ребятам на СВО. Мой сын — участник спецоперации, и я горжусь, что наш завод имеет возможность оказать такую мощную поддержку участникам боевых действий. Пусть мы пока не можем встретиться лично, но с нашей отправкой ребята почувствуют заботу, которая поднимет их боевой дух. Мы всей душой с ними!» — сказала Мария Ломовцева, сотрудница завода «Рубин».

Заводчане отправили на фронт два автомобиля
Заводчане отправили на фронт два автомобиля
Фото:
Машины уже добрались до адресатов
Машины уже добрались до адресатов
Фото:
Кроме автомобилей в зону СВО отправлены продукты
Кроме автомобилей в зону СВО отправлены продукты
Фото:
У некоторых сотрудников «Рубина» родные служат на СВО
У некоторых сотрудников «Рубина» родные служат на СВО
Фото:

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Сотрудники Уральского часового завода «Рубин» купили и направили своим землякам в зону СВО два автомобиля УАЗ «Патриот». Также на фронт увезли продукты и воду, рассказали URA.RU на предприятии. «Среди коллектива „Рубина“ инициатива подготовить отправку для наших защитников вызвала большую поддержку. Мы рады, что смогли внести свой вклад — ведь эти автомобили действительно помогут нашим военным решать повседневные боевые задачи и приблизить долгожданную победу», — объяснили представители завода. Два автомобиля направились на фронт не пустыми. Их набили продуктами: макаронами, сахаром, мукой, питьевой водой и прочими необходимыми припасами. Автомобили с гуманитаркой уже прошли путь длиной в три тысячи километров и переданы адресатам. «Это как азбука для нас: „Тыл — фронту!“ Мы здесь, на Урале, в безопасности работаем — и это благодаря нашим ребятам на СВО. Мой сын — участник спецоперации, и я горжусь, что наш завод имеет возможность оказать такую мощную поддержку участникам боевых действий. Пусть мы пока не можем встретиться лично, но с нашей отправкой ребята почувствуют заботу, которая поднимет их боевой дух. Мы всей душой с ними!» — сказала Мария Ломовцева, сотрудница завода «Рубин».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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