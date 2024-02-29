В Челябинске резко выросли цены на аренду комнат

В Челябинске комнаты, сдаваемые в аренду, подорожали на 23,4%

29 февраля 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Снять комнату на месяц в Челябинске в среднем можно за 8 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинске комнаты, сдаваемые в аренду, за 2023 год выросли в цене на 23,4%. Данную недвижимость в Челябинске можно арендовать в среднем за 8 тысяч 211 рублей, сообщается в исследовании на портале о недвижимости. «В Челябинске комнаты, сдаваемые в аренду, выросли в цене на 23,4%. Арендовать такое жилье на месяц в Челябинске в среднем можно за 8 тысяч 211 рублей. В Магнитогорске стоимость сдаваемых в аренду квартир поднялась на 34%. Там стоимость ежемесячной аренды комнат составила 8 тысяч рублей, почти как в столице Южного Урала», — сообщается на портале «Мир квартир». Как отмечает генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, наиболее сильно аренда комнат возросла в цене в Магнитогорске и в Челябинске, а также в других городах, где сейчас развивается промышленность — там требуется рабочая сила на предприятия, и многие трудовые мигранты пользуются такой дешевой опцией. При этом в Челябинске аренда комнат выросла в цене меньше, чем аренда более востребованных однокомнатных квартир. Съемные «однушки» в 2023 году в Челябинске подорожали более чем на 20%. В январе 2024 года они опять выросли в цене на 1,7% до 20 тысяч 209 рублей. Аналитики отмечают, в целом по России повышение цен на аренду комнат спровоцировал рост арендных ставок на квартиры, а также снижение предложений об их сдаче. Горожане не могут потянуть новые цены, а спрос невелик, соответственно они вынуждены соглашаться на комнаты. На данный момент дороже всего снять комнату на месяц в Москве, где средняя арендная ставка составляет 18 тысяч рублей, в Якутске — 17 тысяч 420 рублей, Сочи — 16 тысяч 32 рубля, Московской области — 15 тысяч 186 рублей, Хабаровске 14 тысяч 590 рублей, Сургуте 14 тысяч 491 рубль, Санкт-Петербурге 13 тысяч 829 рублей. При этом самые дешевые комнаты сдаются в аренду в Саранске — 5 тысяч 902 рубля, Нижнем Тагиле — 6 тысяч 178 рублей, Пензе — 6 тысяч 189 рублей, Ульяновске — 6 тысяч 307 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске комнаты, сдаваемые в аренду, за 2023 год выросли в цене на 23,4%. Данную недвижимость в Челябинске можно арендовать в среднем за 8 тысяч 211 рублей, сообщается в исследовании на портале о недвижимости. «В Челябинске комнаты, сдаваемые в аренду, выросли в цене на 23,4%. Арендовать такое жилье на месяц в Челябинске в среднем можно за 8 тысяч 211 рублей. В Магнитогорске стоимость сдаваемых в аренду квартир поднялась на 34%. Там стоимость ежемесячной аренды комнат составила 8 тысяч рублей, почти как в столице Южного Урала», — сообщается на портале «Мир квартир». Как отмечает генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, наиболее сильно аренда комнат возросла в цене в Магнитогорске и в Челябинске, а также в других городах, где сейчас развивается промышленность — там требуется рабочая сила на предприятия, и многие трудовые мигранты пользуются такой дешевой опцией. При этом в Челябинске аренда комнат выросла в цене меньше, чем аренда более востребованных однокомнатных квартир. Съемные «однушки» в 2023 году в Челябинске подорожали более чем на 20%. В январе 2024 года они опять выросли в цене на 1,7% до 20 тысяч 209 рублей. Аналитики отмечают, в целом по России повышение цен на аренду комнат спровоцировал рост арендных ставок на квартиры, а также снижение предложений об их сдаче. Горожане не могут потянуть новые цены, а спрос невелик, соответственно они вынуждены соглашаться на комнаты. На данный момент дороже всего снять комнату на месяц в Москве, где средняя арендная ставка составляет 18 тысяч рублей, в Якутске — 17 тысяч 420 рублей, Сочи — 16 тысяч 32 рубля, Московской области — 15 тысяч 186 рублей, Хабаровске 14 тысяч 590 рублей, Сургуте 14 тысяч 491 рубль, Санкт-Петербурге 13 тысяч 829 рублей. При этом самые дешевые комнаты сдаются в аренду в Саранске — 5 тысяч 902 рубля, Нижнем Тагиле — 6 тысяч 178 рублей, Пензе — 6 тысяч 189 рублей, Ульяновске — 6 тысяч 307 рублей.