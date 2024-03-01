В коллекции юноши находится 80 экземпляров эксклюзивных и базовых противогазов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудников МЧС по Челябинской области удивила коллекция противогазов, которую собирает школьник с 2013 года. Спасатели пришли в гости и подарили юноше коллекционный экземпляр, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Самый первый экспонат появился у Артема еще в четырехлетнем возрасте. Если при нашей первой встрече количество противогазных масок насчитывало 18, то на сегодняшний день их уже 80! Отдельные экземпляры удивили сотрудника управления гражданской обороны и защиты населения Марата Аитбаева», — сообщили в ведомстве.

Некоторые из противогазов Аитбаев видел впервые, не смотря на большой стаж в области радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), рассказали в ведомстве. В комнате юноши под коллекцию отведен специальный стеллаж, где находятся классические, раритетные и эксклюзивные экспонаты. Противогазы подросток покупает на карманные деньги, а частью масок обменивается с другими коллекционерами. Спасатели посетили школьника в преддверии Дня гражданской обороны, 1 марта.

«Парень почти профессионально владеет тонкостями в вопросах радиационной, химической и биологической защиты. Мы долго думали, чем можно удивить коллекционера и приобрели для него у такого же коллекционера специальную линейку, которая применялась в области РХБЗ», — рассказали в МЧС.

Эксклюзивные экспонаты в коллекции подростка удивили опытных спасателей фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Юноша считает, что его коллекция приносит не только эстетическое удовольствие, но и несет большую пользу фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

За два года коллекция школьника увеличилась с 18 до 80 экземпляров фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области