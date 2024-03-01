Что грозит упавшей в обморок свердловчанке, у которой 4-месячная дочка утонула в ванной

Свердловчанке, у которой дочь утонула в ванной, может грозить колония

01 марта 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла 29 февраля в одной из квартир в Верхней Пышме (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительнице Верхней Пышмы (Свердловская область), у которой четырехмесячная дочка утонула в ванной, пока она была без сознания, может грозить два года лишения свободы. Это будет возможным, если следствие усмотрит в действиях женщины причинение смерти по неосторожности, пояснил URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Если она утратила контроль за ребенком по зависящим от нее обстоятельствам (например, алкоголь), то это может быль квалифицировано как причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В любом случае вначале должна быть проведена доследственная проверка», — отметил Краснов. В случае, если будет установлено, что у матери действительно был обморок или были другие проблемы со здоровьем, то никакой уголовной ответственности ей не грозит. «Это должно быть квалифицировано как невиновное причинение вреда (несчастный случай)», — добавил адвокат. Трагедия произошла 29 февраля. Мать решила искупать малышку: поставила в ванную пластмассовую ванночку и установила внутрь тканевый шезлонг. Во время купания дочери у нее закружилась голова и она потеряла сознание. Очнувшись, женщина услышала крики мужа, который вернулся с прогулки со старшим сыном. Мужчина вытащил ребенка и положил на диван. Родители вызвали врачей, но они не смогли спасти девочку, пишет «РЕН ТВ». В силовых ведомствах Свердловской области не комментируют случившееся. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительнице Верхней Пышмы (Свердловская область), у которой четырехмесячная дочка утонула в ванной, пока она была без сознания, может грозить два года лишения свободы. Это будет возможным, если следствие усмотрит в действиях женщины причинение смерти по неосторожности, пояснил URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Если она утратила контроль за ребенком по зависящим от нее обстоятельствам (например, алкоголь), то это может быль квалифицировано как причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В любом случае вначале должна быть проведена доследственная проверка», — отметил Краснов. В случае, если будет установлено, что у матери действительно был обморок или были другие проблемы со здоровьем, то никакой уголовной ответственности ей не грозит. «Это должно быть квалифицировано как невиновное причинение вреда (несчастный случай)», — добавил адвокат. Трагедия произошла 29 февраля. Мать решила искупать малышку: поставила в ванную пластмассовую ванночку и установила внутрь тканевый шезлонг. Во время купания дочери у нее закружилась голова и она потеряла сознание. Очнувшись, женщина услышала крики мужа, который вернулся с прогулки со старшим сыном. Мужчина вытащил ребенка и положил на диван. Родители вызвали врачей, но они не смогли спасти девочку, пишет «РЕН ТВ». В силовых ведомствах Свердловской области не комментируют случившееся.