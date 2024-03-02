Силовики опровергли информацию о мужчине, выпавшем с балкона в Екатеринбурге

03 марта 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Следователи не смогли подтвердить информацию о мужчине Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге утром 3 марта появились сообщения о том, что на улице Луначарского ночью с высоты упал 53-летний мужчина. По информации telegram-каналов, он скончался от полученных травм. Однако в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области информацию об этом URA.RU не подтвердили. «На улице Луначарского минувшей ночью (со 2-го на 3-е марта) мужчина упал с высоты. Погибшему было 53 года», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр». В пресс-службе СК уточнили, что не могут подтвердить данную информацию. «Кировский и Октябрьский районы отрицают. В УВД говорят, что не было», — сообщили в ведомстве.

В Екатеринбурге утром 3 марта появились сообщения о том, что на улице Луначарского ночью с высоты упал 53-летний мужчина. По информации telegram-каналов, он скончался от полученных травм. Однако в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области информацию об этом URA.RU не подтвердили. «На улице Луначарского минувшей ночью (со 2-го на 3-е марта) мужчина упал с высоты. Погибшему было 53 года», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр». В пресс-службе СК уточнили, что не могут подтвердить данную информацию. «Кировский и Октябрьский районы отрицают. В УВД говорят, что не было», — сообщили в ведомстве.