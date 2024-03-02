02 марта 2024

Силовики опровергли информацию о мужчине, выпавшем с балкона в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи не смогли подтвердить информацию о мужчине Фото:

В Екатеринбурге утром 3 марта появились сообщения о том, что на улице Луначарского ночью с высоты упал 53-летний мужчина. По информации telegram-каналов, он скончался от полученных травм. Однако в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области информацию об этом URA.RU не подтвердили.

«На улице Луначарского минувшей ночью (со 2-го на 3-е марта) мужчина упал с высоты. Погибшему было 53 года», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр».

В пресс-службе СК уточнили, что не могут подтвердить данную информацию. «Кировский и Октябрьский районы отрицают. В УВД говорят, что не было», — сообщили в ведомстве.

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В Екатеринбурге утром 3 марта появились сообщения о том, что на улице Луначарского ночью с высоты упал 53-летний мужчина. По информации telegram-каналов, он скончался от полученных травм. Однако в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области информацию об этом URA.RU не подтвердили. «На улице Луначарского минувшей ночью (со 2-го на 3-е марта) мужчина упал с высоты. Погибшему было 53 года», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр». В пресс-службе СК уточнили, что не могут подтвердить данную информацию. «Кировский и Октябрьский районы отрицают. В УВД говорят, что не было», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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