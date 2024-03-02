02 марта 2024

Свердловчанин въехал в газовую трубу и машину из-за гололеда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария водопровода. Тюмень, зима, лед, колесо, колесо автомобиля, авария водопровода, шины, лед, замерзший автомобиль
Водитель пояснил инспекторам, что его занесло из-за гололеда Фото:

В деревне Боготенкова Свердловской области водитель, потерявший управление над машиной, въехал в газовую опору частного дома и припаркованный рядом автомобиль. По его словам, ДТП произошло из-за гололеда. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель машины Lada Granta при движении со стороны села Рыбниковское в направлении Каменска-Уральского выбрал небезопасную скорость, не учел дорожные условия, вследствие чего потерял контроль над управлением. Он допустил наезд на опору газопровода жилого дома», — говорится в telegram-канале ведомства. Также пострадала машина ВАЗ-2106, стоящая рядом.

Водитель пояснил автоинспекторам, что потерял управление из-за гололеда. Приехавшая аварийная газовая служба не нашла утечки газа из поврежденной опоры.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Боготенкова Свердловской области водитель, потерявший управление над машиной, въехал в газовую опору частного дома и припаркованный рядом автомобиль. По его словам, ДТП произошло из-за гололеда. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель машины Lada Granta при движении со стороны села Рыбниковское в направлении Каменска-Уральского выбрал небезопасную скорость, не учел дорожные условия, вследствие чего потерял контроль над управлением. Он допустил наезд на опору газопровода жилого дома», — говорится в telegram-канале ведомства. Также пострадала машина ВАЗ-2106, стоящая рядом. Водитель пояснил автоинспекторам, что потерял управление из-за гололеда. Приехавшая аварийная газовая служба не нашла утечки газа из поврежденной опоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...