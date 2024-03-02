В деревне Боготенкова Свердловской области водитель, потерявший управление над машиной, въехал в газовую опору частного дома и припаркованный рядом автомобиль. По его словам, ДТП произошло из-за гололеда. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Водитель машины Lada Granta при движении со стороны села Рыбниковское в направлении Каменска-Уральского выбрал небезопасную скорость, не учел дорожные условия, вследствие чего потерял контроль над управлением. Он допустил наезд на опору газопровода жилого дома», — говорится в telegram-канале ведомства. Также пострадала машина ВАЗ-2106, стоящая рядом.
Водитель пояснил автоинспекторам, что потерял управление из-за гололеда. Приехавшая аварийная газовая служба не нашла утечки газа из поврежденной опоры.
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