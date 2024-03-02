Свердловчанин въехал в газовую трубу и машину из-за гололеда. Фото

03 марта 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Водитель пояснил инспекторам, что его занесло из-за гололеда Фото: Денис Моргунов © URA.RU В деревне Боготенкова Свердловской области водитель, потерявший управление над машиной, въехал в газовую опору частного дома и припаркованный рядом автомобиль. По его словам, ДТП произошло из-за гололеда. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель машины Lada Granta при движении со стороны села Рыбниковское в направлении Каменска-Уральского выбрал небезопасную скорость, не учел дорожные условия, вследствие чего потерял контроль над управлением. Он допустил наезд на опору газопровода жилого дома», — говорится в telegram-канале ведомства. Также пострадала машина ВАЗ-2106, стоящая рядом. Водитель пояснил автоинспекторам, что потерял управление из-за гололеда. Приехавшая аварийная газовая служба не нашла утечки газа из поврежденной опоры. Фото: telgram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5838) Фото: telgram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5838)

В деревне Боготенкова Свердловской области водитель, потерявший управление над машиной, въехал в газовую опору частного дома и припаркованный рядом автомобиль. По его словам, ДТП произошло из-за гололеда. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель машины Lada Granta при движении со стороны села Рыбниковское в направлении Каменска-Уральского выбрал небезопасную скорость, не учел дорожные условия, вследствие чего потерял контроль над управлением. Он допустил наезд на опору газопровода жилого дома», — говорится в telegram-канале ведомства. Также пострадала машина ВАЗ-2106, стоящая рядом. Водитель пояснил автоинспекторам, что потерял управление из-за гололеда. Приехавшая аварийная газовая служба не нашла утечки газа из поврежденной опоры.