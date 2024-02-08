08 февраля 2024

Как Екатеринбург пережил мощный циклон «Ольга». Фоторепортаж

Екатеринбург на два дня накрыли мощные снегопады
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Снегопады в Свердловской области шли с 7 февраля Фото:

С 7 февраля Екатеринбург накрыли мощные снегопады, который принес циклон «Ольга». Он пришел в Свердловскую область из Северной Атлантики. Высота снежного покрова в регионе достигла рекордных значений — 64 сантиметров. URA.RU подготовило фотоподборку с улиц города, пережившего непогоду.

После мощного циклона мэр Екатеринбурга остался недоволен, как ответственные службы устраняют последствия снегопада. По данным URA.RU, на утреннем совещании 9 февраля он жестко высказал главам районов и горкомитету благоустройства.

URA.RU сообщало, что на уборку улиц Екатеринбурга можно жаловаться по телефонам: +7 (343) 304-12-04 или +7 (343) 304-12-08. Дорогами в муниципалитетах занимаются местные Единые дежурные диспетчерские службы.

Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:
Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:
Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:
Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:
Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:
Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:
Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:
Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:
Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:
Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:
Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:
Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:
Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:
Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:
Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:
Улицы города после снегопада. Екатеринбург
Фото:

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С 7 февраля Екатеринбург накрыли мощные снегопады, который принес циклон «Ольга». Он пришел в Свердловскую область из Северной Атлантики. Высота снежного покрова в регионе достигла рекордных значений — 64 сантиметров. URA.RU подготовило фотоподборку с улиц города, пережившего непогоду. После мощного циклона мэр Екатеринбурга остался недоволен, как ответственные службы устраняют последствия снегопада. По данным URA.RU, на утреннем совещании 9 февраля он жестко высказал главам районов и горкомитету благоустройства. URA.RU сообщало, что на уборку улиц Екатеринбурга можно жаловаться по телефонам: +7 (343) 304-12-04 или +7 (343) 304-12-08. Дорогами в муниципалитетах занимаются местные Единые дежурные диспетчерские службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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