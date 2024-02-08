Природа Погода Как Екатеринбург пережил мощный циклон «Ольга». Фоторепортаж Екатеринбург на два дня накрыли мощные снегопады 09 февраля 2024 в 14:01 Размер текста - 17 + Снегопады в Свердловской области шли с 7 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 7 февраля Екатеринбург накрыли мощные снегопады, который принес циклон «Ольга». Он пришел в Свердловскую область из Северной Атлантики. Высота снежного покрова в регионе достигла рекордных значений — 64 сантиметров. URA.RU подготовило фотоподборку с улиц города, пережившего непогоду. После мощного циклона мэр Екатеринбурга остался недоволен, как ответственные службы устраняют последствия снегопада. По данным URA.RU, на утреннем совещании 9 февраля он жестко высказал главам районов и горкомитету благоустройства. URA.RU сообщало, что на уборку улиц Екатеринбурга можно жаловаться по телефонам: +7 (343) 304-12-04 или +7 (343) 304-12-08. Дорогами в муниципалитетах занимаются местные Единые дежурные диспетчерские службы. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 7 февраля Екатеринбург накрыли мощные снегопады, который принес циклон «Ольга». Он пришел в Свердловскую область из Северной Атлантики. Высота снежного покрова в регионе достигла рекордных значений — 64 сантиметров. URA.RU подготовило фотоподборку с улиц города, пережившего непогоду. После мощного циклона мэр Екатеринбурга остался недоволен, как ответственные службы устраняют последствия снегопада. По данным URA.RU, на утреннем совещании 9 февраля он жестко высказал главам районов и горкомитету благоустройства. URA.RU сообщало, что на уборку улиц Екатеринбурга можно жаловаться по телефонам: +7 (343) 304-12-04 или +7 (343) 304-12-08. Дорогами в муниципалитетах занимаются местные Единые дежурные диспетчерские службы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям