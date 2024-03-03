03 марта 2024
02 марта 2024

На Первом канале показали историю учительницы из ХМАО, которая скончалась в больнице

«Человек и закон»: диагноз умершей учительницы из Сургута не точен
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрист считает, что диагноз, поставленный умершей учительнице, не стопроцентный Фото:

В эфире еженедельной программы «Человек и закон» на Первом канале осветили историю учительницы из Сургута Светланы Собакиной, которая скончалась после госпитализации в окружную клиническую больницу. По словам медицинского юриста Юлии Липинской, которая занимается этим случаем, есть основания сомневаться в точности поставленного девушке диагноза.

«Нами было получено вскрытие Светланы Собакиной, которое четко указывало на то, что патологоанатом поставил диагноз миокардит. Однако, при запросе нами каких-либо исследований, в частности, вирусологического исследования, бактериологического исследования, никаких документов нам не было предоставлено. Соответственно, это указывает на то, что диагноз миокардит все-таки не стопроцентный», — рассказала Липинская в эфире программы.

По словам юриста, миокардит развивается на фоне инфекционного вирусного заболевания, и для его подтверждения необходим целый ряд дополнительных экспертиз. Все медицинские документы, оформленные как до, так и после госпитализации девушки, на данный момент анализируют юристы, медицинские эксперты и сотрудники правоохранительных органов.

Журналист агентства направил запрос в департамент здравоохранения ХМАО. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что жительница Сургута обвинила медперсонал окружной клинической больницы в смерти 23-летней сестры Светланы Собакиной. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял это дело под собственный контроль.

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В эфире еженедельной программы «Человек и закон» на Первом канале осветили историю учительницы из Сургута Светланы Собакиной, которая скончалась после госпитализации в окружную клиническую больницу. По словам медицинского юриста Юлии Липинской, которая занимается этим случаем, есть основания сомневаться в точности поставленного девушке диагноза. «Нами было получено вскрытие Светланы Собакиной, которое четко указывало на то, что патологоанатом поставил диагноз миокардит. Однако, при запросе нами каких-либо исследований, в частности, вирусологического исследования, бактериологического исследования, никаких документов нам не было предоставлено. Соответственно, это указывает на то, что диагноз миокардит все-таки не стопроцентный», — рассказала Липинская в эфире программы. По словам юриста, миокардит развивается на фоне инфекционного вирусного заболевания, и для его подтверждения необходим целый ряд дополнительных экспертиз. Все медицинские документы, оформленные как до, так и после госпитализации девушки, на данный момент анализируют юристы, медицинские эксперты и сотрудники правоохранительных органов. Журналист агентства направил запрос в департамент здравоохранения ХМАО. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что жительница Сургута обвинила медперсонал окружной клинической больницы в смерти 23-летней сестры Светланы Собакиной. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял это дело под собственный контроль.
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