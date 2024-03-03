Мерзлякова вышла на командование батальона «Ахмат» ради свердловского бойца СВО

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вышла на командование батальона «Ахмат» и, заручившись поддержкой главного правозащитника Чечни Мансура Солтаева, смогла помочь семье уральского участника спецоперации, пропавшего во время боевого задания. Проблема заключалась в том, что семья уральского бойца не могла получить выплаты из-за отсутствия пакета документов. В итоге всю «бюрократию» на себя взял «Ахмат». Как итог родные бойца смогли получить все льготы.
«Благодаря содействию уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева и сотрудников его аппарата свердловскому омбудсмену удалось помочь жене уральца, который служил в батальоне „Ахмат“. Во время выполнения боевого задания он пропал без вести, но женщина долго не могла получить документы для оформления денежных выплат по потере супруга», — сообщает пресс-служба омбудсмена Татьяны Мерзляковой.
Чеченские правозащитники оперативно связались с командованием воинского подразделения. «Прояснив ситуацию, выяснили, что жене не нужно собирать необходимые бумаги — за нее это сделало руководство войсковой части. Женщин смогла получить все выплаты и льготы», — отметили в аппарате Мерзляковой.
Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» — спецподразделение в составе войск национальной гвардии России, дислоцируется в Чеченской Республике. Спецотряд назван в честь первого президента Чеченской Республики в составе России — Ахмата Кадырова.
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