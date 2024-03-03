03 марта 2024

Мерзлякова вышла на командование батальона «Ахмат» ради свердловского бойца СВО

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, бронежилет, каска, боец, боевые действия, воин, армия, военные, связь, рация, донбасс, война, патруль, обмундирование, часовой, снаряжение, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Командование «Ахмата» собрало все документы, чтобы помочь семье уральца по просьбе Татьяны Мерзляковой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вышла на командование батальона «Ахмат» и, заручившись поддержкой главного правозащитника Чечни Мансура Солтаева, смогла помочь семье уральского участника спецоперации, пропавшего во время боевого задания. Проблема заключалась в том, что семья уральского бойца не могла получить выплаты из-за отсутствия пакета документов. В итоге всю «бюрократию» на себя взял «Ахмат». Как итог родные бойца смогли получить все льготы.

«Благодаря содействию уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева и сотрудников его аппарата свердловскому омбудсмену удалось помочь жене уральца, который служил в батальоне „Ахмат“. Во время выполнения боевого задания он пропал без вести, но женщина долго не могла получить документы для оформления денежных выплат по потере супруга», — сообщает пресс-служба омбудсмена Татьяны Мерзляковой.

Чеченские правозащитники оперативно связались с командованием воинского подразделения. «Прояснив ситуацию, выяснили, что жене не нужно собирать необходимые бумаги — за нее это сделало руководство войсковой части. Женщин смогла получить все выплаты и льготы», — отметили в аппарате Мерзляковой.

Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» — спецподразделение в составе войск национальной гвардии России, дислоцируется в Чеченской Республике. Спецотряд назван в честь первого президента Чеченской Республики в составе России — Ахмата Кадырова.

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вышла на командование батальона «Ахмат» и, заручившись поддержкой главного правозащитника Чечни Мансура Солтаева, смогла помочь семье уральского участника спецоперации, пропавшего во время боевого задания. Проблема заключалась в том, что семья уральского бойца не могла получить выплаты из-за отсутствия пакета документов. В итоге всю «бюрократию» на себя взял «Ахмат». Как итог родные бойца смогли получить все льготы. «Благодаря содействию уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева и сотрудников его аппарата свердловскому омбудсмену удалось помочь жене уральца, который служил в батальоне „Ахмат“. Во время выполнения боевого задания он пропал без вести, но женщина долго не могла получить документы для оформления денежных выплат по потере супруга», — сообщает пресс-служба омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Чеченские правозащитники оперативно связались с командованием воинского подразделения. «Прояснив ситуацию, выяснили, что жене не нужно собирать необходимые бумаги — за нее это сделало руководство войсковой части. Женщин смогла получить все выплаты и льготы», — отметили в аппарате Мерзляковой. Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» — спецподразделение в составе войск национальной гвардии России, дислоцируется в Чеченской Республике. Спецотряд назван в честь первого президента Чеченской Республики в составе России — Ахмата Кадырова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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