Мерзлякова вышла на командование батальона «Ахмат» ради свердловского бойца СВО

04 марта 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Командование «Ахмата» собрало все документы, чтобы помочь семье уральца по просьбе Татьяны Мерзляковой (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вышла на командование батальона «Ахмат» и, заручившись поддержкой главного правозащитника Чечни Мансура Солтаева, смогла помочь семье уральского участника спецоперации, пропавшего во время боевого задания. Проблема заключалась в том, что семья уральского бойца не могла получить выплаты из-за отсутствия пакета документов. В итоге всю «бюрократию» на себя взял «Ахмат». Как итог родные бойца смогли получить все льготы. «Благодаря содействию уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева и сотрудников его аппарата свердловскому омбудсмену удалось помочь жене уральца, который служил в батальоне „Ахмат“. Во время выполнения боевого задания он пропал без вести, но женщина долго не могла получить документы для оформления денежных выплат по потере супруга», — сообщает пресс-служба омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Чеченские правозащитники оперативно связались с командованием воинского подразделения. «Прояснив ситуацию, выяснили, что жене не нужно собирать необходимые бумаги — за нее это сделало руководство войсковой части. Женщин смогла получить все выплаты и льготы», — отметили в аппарате Мерзляковой. Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» — спецподразделение в составе войск национальной гвардии России, дислоцируется в Чеченской Республике. Спецотряд назван в честь первого президента Чеченской Республики в составе России — Ахмата Кадырова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вышла на командование батальона «Ахмат» и, заручившись поддержкой главного правозащитника Чечни Мансура Солтаева, смогла помочь семье уральского участника спецоперации, пропавшего во время боевого задания. Проблема заключалась в том, что семья уральского бойца не могла получить выплаты из-за отсутствия пакета документов. В итоге всю «бюрократию» на себя взял «Ахмат». Как итог родные бойца смогли получить все льготы. «Благодаря содействию уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева и сотрудников его аппарата свердловскому омбудсмену удалось помочь жене уральца, который служил в батальоне „Ахмат“. Во время выполнения боевого задания он пропал без вести, но женщина долго не могла получить документы для оформления денежных выплат по потере супруга», — сообщает пресс-служба омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Чеченские правозащитники оперативно связались с командованием воинского подразделения. «Прояснив ситуацию, выяснили, что жене не нужно собирать необходимые бумаги — за нее это сделало руководство войсковой части. Женщин смогла получить все выплаты и льготы», — отметили в аппарате Мерзляковой. Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» — спецподразделение в составе войск национальной гвардии России, дислоцируется в Чеченской Республике. Спецотряд назван в честь первого президента Чеченской Республики в составе России — Ахмата Кадырова.