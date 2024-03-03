03 марта 2024
02 марта 2024

В аэропорту Ханты-Мансийска задержали все рейсы авиакомпании «Руслайн»

© Служба новостей «URA.RU»
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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, авиакомпания руслайн, canadair regional jet, vq-bna
«Руслайн» задержали все рейсы 4 марта Фото:

В аэропорту Ханты-Мансийска задержаны два рейса авиакомпании «Руслайн». Самолет в Казань вылетел почти на семь часов позже, а рейс в Санкт-Петербург задержался на пять часов. Информация появилась на табло югорского аэропорта.

«Рейс авиакомпании „Руслайн“ 7R297 Ханты-Мансийск — Казань вылетел в 7:22 вместо 00:45. На рейс 7R298 из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург в 12:45 закончена посадка, по расписанию вылет был запланирован на 8:00», — показывает онлайн-табло.

В справочной аэропорта на звонок журналиста агентства не ответили. Для уточнения причин задержки рейсов URA.RU направило запрос в адрес авиакомпании «Руслайн».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в аэропортах Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска задержались рейсы. С опозданием прибыли два рейса из Уфы в Ханты-Мансийск и из Нижнекамска в Нижневартовск. Кроме того, был отложен вылет борта из Сургута в окружную столицу и Челябинск.

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В аэропорту Ханты-Мансийска задержаны два рейса авиакомпании «Руслайн». Самолет в Казань вылетел почти на семь часов позже, а рейс в Санкт-Петербург задержался на пять часов. Информация появилась на табло югорского аэропорта. «Рейс авиакомпании „Руслайн“ 7R297 Ханты-Мансийск — Казань вылетел в 7:22 вместо 00:45. На рейс 7R298 из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург в 12:45 закончена посадка, по расписанию вылет был запланирован на 8:00», — показывает онлайн-табло. В справочной аэропорта на звонок журналиста агентства не ответили. Для уточнения причин задержки рейсов URA.RU направило запрос в адрес авиакомпании «Руслайн». Ранее URA.RU сообщало о том, что в аэропортах Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска задержались рейсы. С опозданием прибыли два рейса из Уфы в Ханты-Мансийск и из Нижнекамска в Нижневартовск. Кроме того, был отложен вылет борта из Сургута в окружную столицу и Челябинск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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