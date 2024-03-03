В аэропорту Ханты-Мансийска задержали все рейсы авиакомпании «Руслайн»

04 марта 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

«Руслайн» задержали все рейсы 4 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Ханты-Мансийска задержаны два рейса авиакомпании «Руслайн». Самолет в Казань вылетел почти на семь часов позже, а рейс в Санкт-Петербург задержался на пять часов. Информация появилась на табло югорского аэропорта. «Рейс авиакомпании „Руслайн“ 7R297 Ханты-Мансийск — Казань вылетел в 7:22 вместо 00:45. На рейс 7R298 из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург в 12:45 закончена посадка, по расписанию вылет был запланирован на 8:00», — показывает онлайн-табло. В справочной аэропорта на звонок журналиста агентства не ответили. Для уточнения причин задержки рейсов URA.RU направило запрос в адрес авиакомпании «Руслайн». Ранее URA.RU сообщало о том, что в аэропортах Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска задержались рейсы. С опозданием прибыли два рейса из Уфы в Ханты-Мансийск и из Нижнекамска в Нижневартовск. Кроме того, был отложен вылет борта из Сургута в окружную столицу и Челябинск.

В аэропорту Ханты-Мансийска задержаны два рейса авиакомпании «Руслайн». Самолет в Казань вылетел почти на семь часов позже, а рейс в Санкт-Петербург задержался на пять часов. Информация появилась на табло югорского аэропорта. «Рейс авиакомпании „Руслайн“ 7R297 Ханты-Мансийск — Казань вылетел в 7:22 вместо 00:45. На рейс 7R298 из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург в 12:45 закончена посадка, по расписанию вылет был запланирован на 8:00», — показывает онлайн-табло. В справочной аэропорта на звонок журналиста агентства не ответили. Для уточнения причин задержки рейсов URA.RU направило запрос в адрес авиакомпании «Руслайн». Ранее URA.RU сообщало о том, что в аэропортах Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска задержались рейсы. С опозданием прибыли два рейса из Уфы в Ханты-Мансийск и из Нижнекамска в Нижневартовск. Кроме того, был отложен вылет борта из Сургута в окружную столицу и Челябинск.