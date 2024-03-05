Глава внешней разведки РФ ожидал реакции Запада на смерть Навального*

Действия Запада вокруг смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) являются отвратительными, аморальными и безнравственными, но все-таки они были ожидаемы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Конечно, очень отвратительно, что на Западе устраивают такие сатанинские пляски вокруг гроба с Навальным. Но это аморально, низко, безнравственно», — высказал свое мнение Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для «Соловьев Live»
Сергей Нарышкин ранее высказывался, что Алексей Навальный умер в колонии своей смертью. Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб. Похороны Навального прошли 1 марта в Москве.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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