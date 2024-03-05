05 марта 2024

Глава внешней разведки РФ ожидал реакции Запада на смерть Навального*

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей, я нарышкин
Нарышкин назвал сатанинские пляски на Западе вокруг гроба Навального* ожидаемыми Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Действия Запада вокруг смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) являются отвратительными, аморальными и безнравственными, но все-таки они были ожидаемы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Конечно, очень отвратительно, что на Западе устраивают такие сатанинские пляски вокруг гроба с Навальным. Но это аморально, низко, безнравственно», — высказал свое мнение Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для «Соловьев Live». Он добавил, что эти действия были ожидаемы.

Сергей Нарышкин ранее высказывался, что Алексей Навальный умер в колонии своей смертью. Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб. Похороны Навального прошли 1 марта в Москве.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Действия Запада вокруг смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) являются отвратительными, аморальными и безнравственными, но все-таки они были ожидаемы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Конечно, очень отвратительно, что на Западе устраивают такие сатанинские пляски вокруг гроба с Навальным. Но это аморально, низко, безнравственно», — высказал свое мнение Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для «Соловьев Live». Он добавил, что эти действия были ожидаемы. Сергей Нарышкин ранее высказывался, что Алексей Навальный умер в колонии своей смертью. Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ЯНАО. Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб. Похороны Навального прошли 1 марта в Москве. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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