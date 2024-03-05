В Екатеринбруге иностранец напал на заступившегося за девушку сотрудника МЧС

В Екатеринбурге будут судить 35-летнего гражданина Республики Азербайджан за нападение на сотрудника МЧС, который заступил за девушку. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.
"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по СО завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Азербайджан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.
В начале января 2024 года возле дома на улице Титова в Екатеринбурге произошло ДТП. Между автовладельцами, которые попали в аварию, начался конфликт. Группа мужчин, в том числе обвиняемый, агрессивно вела себя по отношению к девушке, которая сидела за рулем другого автомобиля. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС заступились за девушку. Тогда обвиняемый напал на одного из спасателей. В ближайшее время суд будет рассматривать уголовное дело с утвержденным обвинением и избирать меру пресечения иностранцу.
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