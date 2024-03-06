Депутат Госдумы: Армения начала сближаться с Западом

06 марта 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Армения не планирует укреплять отношения с Россией, считает Дмитрий Новиков Фото: Георгий Бергал © URA.RU Армения перешла к более тесному сотрудничеству с Западом. С этим связано желание вывести российские погранвойска из Еревана, отметил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что страна проинформировала РФ о намерении вести службу в аэропорту Еревана «Звартноц» своими силами. Россия должна вывести представителей своей погранслужбы. Границы с Турицей и Ираном пограничники РФ и Армении охраняют, согласно договору от 30 сентября 1992 года. Новость по теме Захарова: Ереван пытается обвинить ОДКБ в собственных просчетах «Ситуация неприятная. Армянское руководство этим решением подтверждает некоторое опасение многих российских экспертов, что при нынешнем главе государства (президент Армении Ваагн Хачатрян) ожидать успешного укрепления российско-армянских отношений не приходится. Связано это с изначальными целевыми установками, которых он придерживается. Речь идет о более тесном сотрудничестве с Западом. Оно, по воле стран НАТО во главе с США, очень сильно обусловлено тем, как власти, в данном случае Армении, относятся к РФ. Для самого армянского народа, это мои глубокие убеждения, это решение негативное. Россия и Армения долго находились в составе одного государства (СССР) и именно это во многом обеспечило защиту армянского народа в тяжелые периоды его истории, развитие его культуры, экономики. После того, как мы перестали жить в рамках единого государства в конце 1991 года, никуда не делись ни человеческие, ни гуманитарные, ни хозяйственные связи», — объяснил Дмитрий Новиков. По словам депутата Госдумы, присутствием погранслужб России на территории Армении является гарантом усиленной безопасности страны от внешних угроз. «Это было элементом коллективной системы безопасности. Тем более, что Армения является членом ОДКБ, Организации Договора коллективной безопасности. Это было частью единой системы. Она призвана защитить от каких-либо внешних агрессивных поползновений всех членов ОДКБ, и Россию, и Армению, и Белоруссию, и Казахстан, и другие страны, которые входят в эту организацию. То есть в данном случае нужно понимать, что мы имеем не только некую новую проблему в российско-армянских отношениях, но и неприятный эпизод в развитии ОДКБ в целом», — подчеркнул Новиков. Новость по теме В ОДКБ расценили ситуацию в Казахстане как вторжение извне Собеседник агентства напомнил, что, благодаря Организации Договора коллективной безопасности, были остановлены в 2022 году беспорядки в Казахстане (протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ переросли в беспорядки по всей стране, в Алма-Ате были захвачены аэропорт, старая резиденция президента. Все было остановлено 9 января, после обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержкой к ОДКБ. По словам главы РФ Владимира Путина, в беспорядках участвовали боевики, прошедшие подготовку за рубежом). «То, что ОДКБ — структура абсолютно эффективная — было ни раз продемонстрировано, в том числе тогда, когда возникла сложная ситуация с участием международного терроризма внутри Казахстана, она была успешно профилактирована. В этой операции участвовали страны всей Организации Договора коллективной безопасности, не только Россия, но и Белоруссия, Армения. Поэтому было бы гораздо логичнее сейчас руководству Армении озаботиться вопросами укрепления этой организации и предложениями, как оно может идти, по каким направлениям и какова может быть здесь роль непосредственно самой страны. Но, к сожалению, вместо разговора на эту тему, мы увидели то, что увидели сейчас», — подытожил он. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна заморозила свое участие в ОДКБ, так как договор о коллективной безопасности по отношению к стране не был выполнен. Но вопрос о выводе российской военной базы с территории республики не рассматривается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армения перешла к более тесному сотрудничеству с Западом. С этим связано желание вывести российские погранвойска из Еревана, отметил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что страна проинформировала РФ о намерении вести службу в аэропорту Еревана «Звартноц» своими силами. Россия должна вывести представителей своей погранслужбы. Границы с Турицей и Ираном пограничники РФ и Армении охраняют, согласно договору от 30 сентября 1992 года. «Ситуация неприятная. Армянское руководство этим решением подтверждает некоторое опасение многих российских экспертов, что при нынешнем главе государства (президент Армении Ваагн Хачатрян) ожидать успешного укрепления российско-армянских отношений не приходится. Связано это с изначальными целевыми установками, которых он придерживается. Речь идет о более тесном сотрудничестве с Западом. Оно, по воле стран НАТО во главе с США, очень сильно обусловлено тем, как власти, в данном случае Армении, относятся к РФ. Для самого армянского народа, это мои глубокие убеждения, это решение негативное. Россия и Армения долго находились в составе одного государства (СССР) и именно это во многом обеспечило защиту армянского народа в тяжелые периоды его истории, развитие его культуры, экономики. После того, как мы перестали жить в рамках единого государства в конце 1991 года, никуда не делись ни человеческие, ни гуманитарные, ни хозяйственные связи», — объяснил Дмитрий Новиков. По словам депутата Госдумы, присутствием погранслужб России на территории Армении является гарантом усиленной безопасности страны от внешних угроз. «Это было элементом коллективной системы безопасности. Тем более, что Армения является членом ОДКБ, Организации Договора коллективной безопасности. Это было частью единой системы. Она призвана защитить от каких-либо внешних агрессивных поползновений всех членов ОДКБ, и Россию, и Армению, и Белоруссию, и Казахстан, и другие страны, которые входят в эту организацию. То есть в данном случае нужно понимать, что мы имеем не только некую новую проблему в российско-армянских отношениях, но и неприятный эпизод в развитии ОДКБ в целом», — подчеркнул Новиков. Собеседник агентства напомнил, что, благодаря Организации Договора коллективной безопасности, были остановлены в 2022 году беспорядки в Казахстане (протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ переросли в беспорядки по всей стране, в Алма-Ате были захвачены аэропорт, старая резиденция президента. Все было остановлено 9 января, после обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержкой к ОДКБ. По словам главы РФ Владимира Путина, в беспорядках участвовали боевики, прошедшие подготовку за рубежом). «То, что ОДКБ — структура абсолютно эффективная — было ни раз продемонстрировано, в том числе тогда, когда возникла сложная ситуация с участием международного терроризма внутри Казахстана, она была успешно профилактирована. В этой операции участвовали страны всей Организации Договора коллективной безопасности, не только Россия, но и Белоруссия, Армения. Поэтому было бы гораздо логичнее сейчас руководству Армении озаботиться вопросами укрепления этой организации и предложениями, как оно может идти, по каким направлениям и какова может быть здесь роль непосредственно самой страны. Но, к сожалению, вместо разговора на эту тему, мы увидели то, что увидели сейчас», — подытожил он. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна заморозила свое участие в ОДКБ, так как договор о коллективной безопасности по отношению к стране не был выполнен. Но вопрос о выводе российской военной базы с территории республики не рассматривается.