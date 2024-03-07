07 марта 2024

Губернатор Текслер обратился к челябинским женщинам. Видео

Челябинский губернатор Текслер поздравил женщин с 8 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер презентовал Елене Шмелевой проект кампуса для ЧелГУ и ЮУрГУ. Челябинск, портрет, текслер алексей, топ
Женщины во все времена вдохновляли мужчин на большие поступки, отметит Текслер Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил женщин с Международным женским днем. Женщины во все времена были опорой общества и основой семьи, отметил Текслер в своем видеопоздравлении.

«Дорогие женщины, от всей души поздравляю Вас с Международным женским днем. Женщины во все времена были опорой общества. Этот год объявлен президентом Годом семьи. Именно женщина всегда была и остается ее основой», — подчеркнул Текслер в поздравлении. Видео опубликовано в telegram-канале правительства Челябинской области.

Каждая женщина воплощает в себе красоту, душевную чуткость, милосердие, доброту и, конечно, любовь. Женщины вдохновляют мужчин на большие поступки, отметил Текслер. Также губернатор подчеркнул важность женщины в обществе и семье. «Я очень рад, что все больше людей понимают высшую ценность материнского труда», — добавил он.

В конце поздравления Текслер пожелал женщинам и девушкам Челябинской области больше улыбок, а также здоровья, счастья, любви и благополучия.

Накануне Текслер необычным образом поздравил челябинских женщин с наступающим 8 Марта. Губернатор подарил многодетным мамам, мамам особенных детей и супруге раненого бойца СВО творческий вечер с мастер-классом. В Челябинск были приглашены женщины из нескольких муниципалитетов области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил женщин с Международным женским днем. Женщины во все времена были опорой общества и основой семьи, отметил Текслер в своем видеопоздравлении. «Дорогие женщины, от всей души поздравляю Вас с Международным женским днем. Женщины во все времена были опорой общества. Этот год объявлен президентом Годом семьи. Именно женщина всегда была и остается ее основой», — подчеркнул Текслер в поздравлении. Видео опубликовано в telegram-канале правительства Челябинской области. Каждая женщина воплощает в себе красоту, душевную чуткость, милосердие, доброту и, конечно, любовь. Женщины вдохновляют мужчин на большие поступки, отметил Текслер. Также губернатор подчеркнул важность женщины в обществе и семье. «Я очень рад, что все больше людей понимают высшую ценность материнского труда», — добавил он. В конце поздравления Текслер пожелал женщинам и девушкам Челябинской области больше улыбок, а также здоровья, счастья, любви и благополучия. Накануне Текслер необычным образом поздравил челябинских женщин с наступающим 8 Марта. Губернатор подарил многодетным мамам, мамам особенных детей и супруге раненого бойца СВО творческий вечер с мастер-классом. В Челябинск были приглашены женщины из нескольких муниципалитетов области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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