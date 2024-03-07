Губернатор Текслер обратился к челябинским женщинам. Видео

Челябинский губернатор Текслер поздравил женщин с 8 марта

08 марта 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Женщины во все времена вдохновляли мужчин на большие поступки, отметит Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил женщин с Международным женским днем. Женщины во все времена были опорой общества и основой семьи, отметил Текслер в своем видеопоздравлении. «Дорогие женщины, от всей души поздравляю Вас с Международным женским днем. Женщины во все времена были опорой общества. Этот год объявлен президентом Годом семьи. Именно женщина всегда была и остается ее основой», — подчеркнул Текслер в поздравлении. Видео опубликовано в telegram-канале правительства Челябинской области. Каждая женщина воплощает в себе красоту, душевную чуткость, милосердие, доброту и, конечно, любовь. Женщины вдохновляют мужчин на большие поступки, отметил Текслер. Также губернатор подчеркнул важность женщины в обществе и семье. «Я очень рад, что все больше людей понимают высшую ценность материнского труда», — добавил он. В конце поздравления Текслер пожелал женщинам и девушкам Челябинской области больше улыбок, а также здоровья, счастья, любви и благополучия. Накануне Текслер необычным образом поздравил челябинских женщин с наступающим 8 Марта. Губернатор подарил многодетным мамам, мамам особенных детей и супруге раненого бойца СВО творческий вечер с мастер-классом. В Челябинск были приглашены женщины из нескольких муниципалитетов области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил женщин с Международным женским днем. Женщины во все времена были опорой общества и основой семьи, отметил Текслер в своем видеопоздравлении. «Дорогие женщины, от всей души поздравляю Вас с Международным женским днем. Женщины во все времена были опорой общества. Этот год объявлен президентом Годом семьи. Именно женщина всегда была и остается ее основой», — подчеркнул Текслер в поздравлении. Видео опубликовано в telegram-канале правительства Челябинской области. Каждая женщина воплощает в себе красоту, душевную чуткость, милосердие, доброту и, конечно, любовь. Женщины вдохновляют мужчин на большие поступки, отметил Текслер. Также губернатор подчеркнул важность женщины в обществе и семье. «Я очень рад, что все больше людей понимают высшую ценность материнского труда», — добавил он. В конце поздравления Текслер пожелал женщинам и девушкам Челябинской области больше улыбок, а также здоровья, счастья, любви и благополучия. Накануне Текслер необычным образом поздравил челябинских женщин с наступающим 8 Марта. Губернатор подарил многодетным мамам, мамам особенных детей и супруге раненого бойца СВО творческий вечер с мастер-классом. В Челябинск были приглашены женщины из нескольких муниципалитетов области.