Блогер Рада Русских назвала себя «ярым фанатом Сталина»

Рада Русских ранее пыталась стать кандидатом в президенты Фото: соцсети Рады Русских

Блогер-визажист Рада Русских из Екатеринбурга, которая ранее пыталась стать кандидатом в президенты, заявила, что ей симпатична сталинская архитектура. Говоря о самом советском лидере Иосифе Сталине, Русских подчеркнула, что людям сложно оценить его деятельность, не понимая масштаба мысли такого человека. Об этом она заявила в интервью Ксении Собчак, которое опубликовано на канале «Осторожно, Собчак» видеохостинга YouTube.

«Я ярый фанат Сталина в [архитектуре], а Сталин использовал как основной принцип в своих постройках высоту потолка. Он пытался своему аппарату вырастить масштаб мировоззрения. И он заселял их в квартиру с высокими потолками», — пояснила Русских.

Блогер также упомянула, что таких людей, как Сталин, «не понять простым смертным». «Мы просто не понимаем их масштаб деятельности, мысли. Мы видим только ошметки того, что получилось или не получилось. Я воспринимаю человека по его архитектурным сооружениям», — пояснила блогер.

Блогер решила баллотироваться в президенты России в декабре 2023 года. Ей удалось собрать подписи, которые она сдала в ЦИК. Однако их набралось лишь 0,16% от нормы, хотя сама Рада утверждала, что подписей было 300 467. Позже она заявила, что сдала формальное количество, чтобы не грузить Центризбирком «глупыми бумажками». Из-за этого Русских отказали в регистрации кандидатом в президенты России.