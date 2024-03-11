В Перми возник дефицит сотрудников автосервисов

11 марта 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Количество вакансий в пермских автосалонах выросло на 53% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми образовался дефицит кадров в сфере автобизнеса. За 2023 год количество вакансий выросло на 53%, в то время как число соискателей сократилось. Такие данные приводят аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и международной сети автосервисов «Fit service». «По итогам 2023 года в Перми количество предложений о работе, связанной с продажей, обслуживанием и ремонтом автомобилей, выросло на 53%, а резюме стали размещать реже на 15%. Конкуренция на одну позицию — 1,9 резюме на вакансию», — сказано в исследовании. Уточняется, что причиной дефицита кадров стали внешние и внутренние события страны, такие как COVID-19, снижение рождаемости и миграционный отток. При этом аналитики отмечают, что заработная плата сотрудников пермских автосервисов выросла на 22%, по сравнению с 2022 годом. В среднем работники СТО за свои услуги получают 60,9 тысячи рублей.

В Перми образовался дефицит кадров в сфере автобизнеса. За 2023 год количество вакансий выросло на 53%, в то время как число соискателей сократилось. Такие данные приводят аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и международной сети автосервисов «Fit service». «По итогам 2023 года в Перми количество предложений о работе, связанной с продажей, обслуживанием и ремонтом автомобилей, выросло на 53%, а резюме стали размещать реже на 15%. Конкуренция на одну позицию — 1,9 резюме на вакансию», — сказано в исследовании. Уточняется, что причиной дефицита кадров стали внешние и внутренние события страны, такие как COVID-19, снижение рождаемости и миграционный отток. При этом аналитики отмечают, что заработная плата сотрудников пермских автосервисов выросла на 22%, по сравнению с 2022 годом. В среднем работники СТО за свои услуги получают 60,9 тысячи рублей.