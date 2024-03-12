В Воронежской области предупредили об опасности атаки БПЛА

12 марта 2024 в 08:33 Размер текста - 17 +

В небе над Воронежской областью могут в любой момент появиться беспилотники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотниками. Об этом предупредил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы», — написал Гусев в telegram-канале. Он напомнил местным жителям о необходимых действиях в такой ситуации: «Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход». Этой ночью БПЛА атаковали пять регионов России: Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Об атаке на Воронежскую область было объявлено утром.

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотниками. Об этом предупредил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы», — написал Гусев в telegram-канале. Он напомнил местным жителям о необходимых действиях в такой ситуации: «Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход». Этой ночью БПЛА атаковали пять регионов России: Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Об атаке на Воронежскую область было объявлено утром.