В Воронежской области предупредили об опасности атаки БПЛА

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В небе над Воронежской областью могут в любой момент появиться беспилотники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотниками. Об этом предупредил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы», — написал Гусев в telegram-канале. Он напомнил местным жителям о необходимых действиях в такой ситуации: «Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход».

Этой ночью БПЛА атаковали пять регионов России: Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Об атаке на Воронежскую область было объявлено утром.

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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотниками. Об этом предупредил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближается БПЛА. Силы ПВО готовы», — написал Гусев в telegram-канале. Он напомнил местным жителям о необходимых действиях в такой ситуации: «Следите за оповещениями от правительства области либо от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход». Этой ночью БПЛА атаковали пять регионов России: Белгородскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Об атаке на Воронежскую область было объявлено утром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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