Главе СКР доложат о проверке загрязнения челябинского курорта зловонными стоками

Информацию о запахе на челябинском курорте проверят в центральном аппарате СКР Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки загрязнения озера Большой Кисегач, являющегося туристическим и курортным объектом, стоками со зловонным запахом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве добавили, что, по данным СМИ, в озеро Большой Кисегач производится сброс неустановленных опасных веществ из впадающей реки. Озеро является крупным туристическим объектом, однако вблизи чувствуется сильный запах сероводорода. Местные жители опасаются за состояние своего здоровья и окружающей среды.

Ранее URA.RU сообщало, что туристы, гуляющие по территории санатория «Кисегач» в Чебаркульском районе, обратили внимание на зловонную реку, впадающую в озеро Большой Кисегач. В челябинской прокуратуре начата проверка информации. В региональном минэкологии объяснили, что причиной запаха является природный сероводород из озера малый Теренкуль, откуда ведется сток.