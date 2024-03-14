В Екатеринбурге заложили новую капсулу времени — с iPhone и курткой гонщика Карякина. Фото

В Екатеринбурге заложили молодежную капсулу времени, вскроют через 25 лет

14 марта 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Церемония прошла возле Дворца Дзюдо в Академическом Фото: Илья Московец © URA.RU На глазах у участников региональной программы Всемирного фестиваля молодежи из 33 стран в Екатеринбурге заложили молодежную капсулу времени — на 25 лет. Внутри нее находятся артефакты, по которым в будущем составят общий портрет молодежи 2024-го. На торжественной церемонии закладки капсулы в Академическом побывало URA.RU. 13 марта резервуар из сверхпрочного карбона наполнили различными предметами по десяти основным направлениям: «Спорт», «Медиа», «Служение Отчеству», «Волонтерство», «Наука и ИТ-технологии», «Образование», «Бизнес», «Международное сотрудничество», «Культура» и «Семейные ценности». Список составлялся с учетом предложений и пожеланий екатеринбуржцев. Идеологами проекта считаются вице-мэр Марина Фадеева и начальник городского управления молодежной политики Артем Николаев. Внутри капсулы оказались iPhone с секретным видео от компании «Сима-ленд», студенческие билеты, письмо от молодежи Херсонской области, куртка гонщика Сергея Карякина, в которой он победил в 2017 году в ралли «Дакар», перчатки от бойца Ивана Штыркова и боксера Евгения Тищенко, фотографии работ фестиваля STENOGGRAFIA и многое другое. Всего — около 40 предметов. Несмотря на плотный график, Евгений Куйвашев поучаствовал тоже Фото: Илья Московец © URA.RU «Молодежь 2049 года, когда будет изучать артефакты, предметы, документы, я абсолютно уверен, будет гордиться своими предшественниками. Я отдельно хочу поприветствовать участников из более чем 30 стран, которые приехали к нам в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Я уверен, что вы полюбили наш город, полюбили Екатеринбург, и получите здесь хороший заряд бодрости и энергии, нашей неповторимой уральской энергетики. Именно вам, дорогие друзья, развивать наш город, двигать вперед науку, спорт, искусство. Я хочу пожелать вам двигаться только вперед, дерзать, творить», — сказал на церемонии мэр Алексей Орлов. Он заложил в капсулу золотой мяч с автографами игроков женского волейбольного клуба «Уралочка». В торжественном мероприятии участвовали также боец Иван Штырков, меценат, бизнесмен Андрей Симановский и губернатор Евгений Куйвашев. От себя в капсулу он вложил футболку футбольного клуба «Урал» с автографами спортсменов. «Мы передаем привет будущим поколениям, чтобы они знали, как мы жили, строились, встречались, создавали вокруг себя будущее. И символично, что закладка этой капсулы по решению городских властей состоится в том месте, где уже в совсем недалеком будущем будет разбита Площадь молодежи», — отметил глава региона. Новость по теме В Екатеринбурге в молодежную капсулу времени положили iPhone с секретным видео. Фото Послание в будущее поместили в бетонный стакан и загерметизировали напротив Дворца Дзюдо. Орлов сразу пригласил всех на вскрытие капсулы через 25 лет. «Как говорит наш президент, наша молодежь, наши дети — это наше будущее, наша надежда, наша опора в процветании нашей страны. Академический район выбран не случайно, поскольку это самый молодой район, и не только по дате создания, но и по населению, у нас много молодежи и детей, и, как вы можете видеть, это самый молодежный по духу район», — объяснял вслед за Орловым и Куйвашевым выбор локации гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи продлится в Свердловской области до 17 марта. Иностранные гости уже прокатились на ретропоезде «Уральский экспресс», попробовали традиционные блюда уральской кухни, побывали в музей техники в Верхней Пышме. и на площадке российского общества «Знание» в Уральском государственном педагогическом университете. Сергей Ланцов, Рустам Галямов, Иван Штырков, Андрей Симановский, Дмитрий Шишкин, Анна Гурарий Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На глазах у участников региональной программы Всемирного фестиваля молодежи из 33 стран в Екатеринбурге заложили молодежную капсулу времени — на 25 лет. Внутри нее находятся артефакты, по которым в будущем составят общий портрет молодежи 2024-го. На торжественной церемонии закладки капсулы в Академическом побывало URA.RU. 13 марта резервуар из сверхпрочного карбона наполнили различными предметами по десяти основным направлениям: «Спорт», «Медиа», «Служение Отчеству», «Волонтерство», «Наука и ИТ-технологии», «Образование», «Бизнес», «Международное сотрудничество», «Культура» и «Семейные ценности». Список составлялся с учетом предложений и пожеланий екатеринбуржцев. Идеологами проекта считаются вице-мэр Марина Фадеева и начальник городского управления молодежной политики Артем Николаев. Внутри капсулы оказались iPhone с секретным видео от компании «Сима-ленд», студенческие билеты, письмо от молодежи Херсонской области, куртка гонщика Сергея Карякина, в которой он победил в 2017 году в ралли «Дакар», перчатки от бойца Ивана Штыркова и боксера Евгения Тищенко, фотографии работ фестиваля STENOGGRAFIA и многое другое. Всего — около 40 предметов. «Молодежь 2049 года, когда будет изучать артефакты, предметы, документы, я абсолютно уверен, будет гордиться своими предшественниками. Я отдельно хочу поприветствовать участников из более чем 30 стран, которые приехали к нам в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Я уверен, что вы полюбили наш город, полюбили Екатеринбург, и получите здесь хороший заряд бодрости и энергии, нашей неповторимой уральской энергетики. Именно вам, дорогие друзья, развивать наш город, двигать вперед науку, спорт, искусство. Я хочу пожелать вам двигаться только вперед, дерзать, творить», — сказал на церемонии мэр Алексей Орлов. Он заложил в капсулу золотой мяч с автографами игроков женского волейбольного клуба «Уралочка». В торжественном мероприятии участвовали также боец Иван Штырков, меценат, бизнесмен Андрей Симановский и губернатор Евгений Куйвашев. От себя в капсулу он вложил футболку футбольного клуба «Урал» с автографами спортсменов. «Мы передаем привет будущим поколениям, чтобы они знали, как мы жили, строились, встречались, создавали вокруг себя будущее. И символично, что закладка этой капсулы по решению городских властей состоится в том месте, где уже в совсем недалеком будущем будет разбита Площадь молодежи», — отметил глава региона. Послание в будущее поместили в бетонный стакан и загерметизировали напротив Дворца Дзюдо. Орлов сразу пригласил всех на вскрытие капсулы через 25 лет. «Как говорит наш президент, наша молодежь, наши дети — это наше будущее, наша надежда, наша опора в процветании нашей страны. Академический район выбран не случайно, поскольку это самый молодой район, и не только по дате создания, но и по населению, у нас много молодежи и детей, и, как вы можете видеть, это самый молодежный по духу район», — объяснял вслед за Орловым и Куйвашевым выбор локации гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи продлится в Свердловской области до 17 марта. Иностранные гости уже прокатились на ретропоезде «Уральский экспресс», попробовали традиционные блюда уральской кухни, побывали в музей техники в Верхней Пышме. и на площадке российского общества «Знание» в Уральском государственном педагогическом университете.