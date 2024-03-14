14 марта 2024

Жителей Березников пригласили подписать контракт, обещая полмиллиона в первый месяц службы

В Березниках заработал агитационный пункт по набору контрактников на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Березников расскажут о контрактной службе в агитационном пункте Фото:
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В городе Березники Пермского края начал работу агитационный пункт по набору желающих подписать контракт для участия в спецоперации. Информация опубликована на сайте администрации города. В ней указано, что контрактникам положены различные выплаты, в том числе единовременная муниципальная выплата. В общей сложности в первый месяц службы военнослужащий получит 500 тысяч рублей.

«Благодаря усилиям администрации города создан агитационный пункт, который располагается в районе Универсама-2. Граждане могут обратиться туда для оформления документов, после чего будут направлены в военный комиссариат. В общей сложности солдат-контрактник из Березников получит более полумиллиона рублей в первый месяц службы», — информирует мэрия.

По словам военкома города Станислава Могилевского, информационную работу с гражданами в агитационном пункте ведут ветераны боевых действий. В декабре 2023 года администрация Березников приняла решение единовременно выплачивать по 100 тысяч рублей гражданам, которые решат заключить контракт о прохождении военной службы. В документе, размещенном на сайте мэрии, уточняется, что муниципальную выплату получат те, кто подписал контракт не ранее 25 декабря 2023 года.

https://adm-brz.ru/press-tsentr/v-bereznikakh-bolee-dvukh-nedel-rabotaet-statsionarnyy-agitatsionnyy-punkt-po-privlecheniyu-k-sluzhb/
Агитационный пункт по привлечению граждан к службе по контракту заработал в Березниках возле Универсама-2
Фото:

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В городе Березники Пермского края начал работу агитационный пункт по набору желающих подписать контракт для участия в спецоперации. Информация опубликована на сайте администрации города. В ней указано, что контрактникам положены различные выплаты, в том числе единовременная муниципальная выплата. В общей сложности в первый месяц службы военнослужащий получит 500 тысяч рублей. «Благодаря усилиям администрации города создан агитационный пункт, который располагается в районе Универсама-2. Граждане могут обратиться туда для оформления документов, после чего будут направлены в военный комиссариат. В общей сложности солдат-контрактник из Березников получит более полумиллиона рублей в первый месяц службы», — информирует мэрия. По словам военкома города Станислава Могилевского, информационную работу с гражданами в агитационном пункте ведут ветераны боевых действий. В декабре 2023 года администрация Березников приняла решение единовременно выплачивать по 100 тысяч рублей гражданам, которые решат заключить контракт о прохождении военной службы. В документе, размещенном на сайте мэрии, уточняется, что муниципальную выплату получат те, кто подписал контракт не ранее 25 декабря 2023 года.
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