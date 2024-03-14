Жителей Березников пригласили подписать контракт, обещая полмиллиона в первый месяц службы

В Березниках заработал агитационный пункт по набору контрактников на СВО

15 марта 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Жителям Березников расскажут о контрактной службе в агитационном пункте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Березники Пермского края начал работу агитационный пункт по набору желающих подписать контракт для участия в спецоперации. Информация опубликована на сайте администрации города. В ней указано, что контрактникам положены различные выплаты, в том числе единовременная муниципальная выплата. В общей сложности в первый месяц службы военнослужащий получит 500 тысяч рублей. «Благодаря усилиям администрации города создан агитационный пункт, который располагается в районе Универсама-2. Граждане могут обратиться туда для оформления документов, после чего будут направлены в военный комиссариат. В общей сложности солдат-контрактник из Березников получит более полумиллиона рублей в первый месяц службы», — информирует мэрия. По словам военкома города Станислава Могилевского, информационную работу с гражданами в агитационном пункте ведут ветераны боевых действий. В декабре 2023 года администрация Березников приняла решение единовременно выплачивать по 100 тысяч рублей гражданам, которые решат заключить контракт о прохождении военной службы. В документе, размещенном на сайте мэрии, уточняется, что муниципальную выплату получат те, кто подписал контракт не ранее 25 декабря 2023 года. Агитационный пункт по привлечению граждан к службе по контракту заработал в Березниках возле Универсама-2 Фото: сайт администрации Березниковского городского округа, adm-brz.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Березники Пермского края начал работу агитационный пункт по набору желающих подписать контракт для участия в спецоперации. Информация опубликована на сайте администрации города. В ней указано, что контрактникам положены различные выплаты, в том числе единовременная муниципальная выплата. В общей сложности в первый месяц службы военнослужащий получит 500 тысяч рублей. «Благодаря усилиям администрации города создан агитационный пункт, который располагается в районе Универсама-2. Граждане могут обратиться туда для оформления документов, после чего будут направлены в военный комиссариат. В общей сложности солдат-контрактник из Березников получит более полумиллиона рублей в первый месяц службы», — информирует мэрия. По словам военкома города Станислава Могилевского, информационную работу с гражданами в агитационном пункте ведут ветераны боевых действий. В декабре 2023 года администрация Березников приняла решение единовременно выплачивать по 100 тысяч рублей гражданам, которые решат заключить контракт о прохождении военной службы. В документе, размещенном на сайте мэрии, уточняется, что муниципальную выплату получат те, кто подписал контракт не ранее 25 декабря 2023 года.