Семья 11-летней свердловчанки, занявшейся сексом с парнями, вступилась за нее

Родственники 11-летней девочки из Первоуральска (Свердловская область), которая занялась сексом с двумя 14-летними подростками, вступились за нее. Они рассказали, что девочку якобы спровоцировали на интим.
«Будем разбираться, кто ее совратил и довел ситуацию до таких извращений, какой именно мальчик, — передает E1.RU слова родственника школьницы. — Девочка самостоятельно до такого бы не додумалась, ее явно спровоцировали к таким мыслям и действиям».
Секс между подростками произошел в феврале. По одной из версий, девочка хотела поздравить юношей с 23 Февраля, поэтому позвала к себе. Об инциденте узнали после того, как мать одного из подростков нашла видео с интимом. Она обратилась в полицию, чтобы наказать девочку, которая, по ее мнению, совратила ее сына. По другой информации, в квартиру к школьнице приходили пять мальчиков, двое из которых ушли. Против подростков возбудили уголовное дело, рассказал осведомленный источник.
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