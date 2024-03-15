Семья 11-летней свердловчанки, занявшейся сексом с парнями, вступилась за нее

15 марта 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Родные считают, что девочку спровоцировали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родственники 11-летней девочки из Первоуральска (Свердловская область), которая занялась сексом с двумя 14-летними подростками, вступились за нее. Они рассказали, что девочку якобы спровоцировали на интим. «Будем разбираться, кто ее совратил и довел ситуацию до таких извращений, какой именно мальчик, — передает E1.RU слова родственника школьницы. — Девочка самостоятельно до такого бы не додумалась, ее явно спровоцировали к таким мыслям и действиям». Секс между подростками произошел в феврале. По одной из версий, девочка хотела поздравить юношей с 23 Февраля, поэтому позвала к себе. Об инциденте узнали после того, как мать одного из подростков нашла видео с интимом. Она обратилась в полицию, чтобы наказать девочку, которая, по ее мнению, совратила ее сына. По другой информации, в квартиру к школьнице приходили пять мальчиков, двое из которых ушли. Против подростков возбудили уголовное дело, рассказал осведомленный источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родственники 11-летней девочки из Первоуральска (Свердловская область), которая занялась сексом с двумя 14-летними подростками, вступились за нее. Они рассказали, что девочку якобы спровоцировали на интим. «Будем разбираться, кто ее совратил и довел ситуацию до таких извращений, какой именно мальчик, — передает E1.RU слова родственника школьницы. — Девочка самостоятельно до такого бы не додумалась, ее явно спровоцировали к таким мыслям и действиям». Секс между подростками произошел в феврале. По одной из версий, девочка хотела поздравить юношей с 23 Февраля, поэтому позвала к себе. Об инциденте узнали после того, как мать одного из подростков нашла видео с интимом. Она обратилась в полицию, чтобы наказать девочку, которая, по ее мнению, совратила ее сына. По другой информации, в квартиру к школьнице приходили пять мальчиков, двое из которых ушли. Против подростков возбудили уголовное дело, рассказал осведомленный источник.