15 марта 2024

В Челябинской области с помощью ДЭГ проголосовали 75% зарегистрировавшихся

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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Жители Челябинской области голосуют дистанционно Фото:

В Челябинской области с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовало 75% зарегистрировавшихся для голосования таким образом. Об этом сообщает пресс-служба региональной Избирательной комиссии.

«К 10:00 16 марта с помощью ДЭГ проголосовало 75% южноуральцев из числа зарегистрировавшихся для голосования таким способом», — уточнили в пресс-службе. Общая явка избирателей на вчерашний день составила 34,3%.

Выборы президента проводятся в России с 15 по 17 марта. В выборах участвуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков (Новые люди) и Николай Харитонов (КПРФ).

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В Челябинской области с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовало 75% зарегистрировавшихся для голосования таким образом. Об этом сообщает пресс-служба региональной Избирательной комиссии. «К 10:00 16 марта с помощью ДЭГ проголосовало 75% южноуральцев из числа зарегистрировавшихся для голосования таким способом», — уточнили в пресс-службе. Общая явка избирателей на вчерашний день составила 34,3%. Выборы президента проводятся в России с 15 по 17 марта. В выборах участвуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков (Новые люди) и Николай Харитонов (КПРФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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