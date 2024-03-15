В Челябинской области с помощью ДЭГ проголосовали 75% зарегистрировавшихся

В Челябинской области с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовало 75% зарегистрировавшихся для голосования таким образом. Об этом сообщает пресс-служба региональной Избирательной комиссии.
«К 10:00 16 марта с помощью ДЭГ проголосовало 75% южноуральцев из числа зарегистрировавшихся для голосования таким способом», — уточнили в пресс-службе. Общая явка избирателей на вчерашний день составила 34,3%.
Выборы президента проводятся в России с 15 по 17 марта. В выборах участвуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков (Новые люди) и Николай Харитонов (КПРФ).
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