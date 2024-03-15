В день выборов челябинский ветеринар устроил для пенсионеров кошачью терапию. Фото, видео

16 марта 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

С собой Даллакян принес двух кошек — американскую короткошерстную и шотландскую вислоухую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Центре общественного наблюдения за выборами президента РФ в Челябинской области 16 марта, во второй день голосования, ветеринар Карен Даллакян провел кошачью терапию для избирателей старшего поколения. Как передает корреспондент URA.RU, ветеринар показал пенсионерам, какую положительную энергию могут передавать кошки, если их гладить. «Меня попросили устроить такую встречу со старшим поколением. Одна женщина долго не хотела отпускать кошку, так ей понравилось держать ее на руках», — рассказал URA.RU ветеринар. С собой Даллакян принес двух кошек — американскую короткошерстную и шотландскую вислоухую. Каждую из кошек он пронес перед участниками встречи, предложив всем погладить. Ветеринар также рассказал об особенностях кошачьих пород. Затем отправился в Копейск, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента. Выборы президент РФ проводятся с 15 по 17 марта. В выборах участвуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков (Новые люди) и Николай Харитонов (КПРФ). URA.RU ведет прямую трансляцию, как жители Челябинской области выбирают президента РФ. Для пожилых людей в день выборов в Челябинске устроили кошачью терапию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ветеринар также рассказал об особенностях кошачьих пород Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центре общественного наблюдения за выборами президента РФ в Челябинской области 16 марта, во второй день голосования, ветеринар Карен Даллакян провел кошачью терапию для избирателей старшего поколения. Как передает корреспондент URA.RU, ветеринар показал пенсионерам, какую положительную энергию могут передавать кошки, если их гладить. «Меня попросили устроить такую встречу со старшим поколением. Одна женщина долго не хотела отпускать кошку, так ей понравилось держать ее на руках», — рассказал URA.RU ветеринар. С собой Даллакян принес двух кошек — американскую короткошерстную и шотландскую вислоухую. Каждую из кошек он пронес перед участниками встречи, предложив всем погладить. Ветеринар также рассказал об особенностях кошачьих пород. Затем отправился в Копейск, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента. Выборы президент РФ проводятся с 15 по 17 марта. В выборах участвуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков (Новые люди) и Николай Харитонов (КПРФ). URA.RU ведет прямую трансляцию, как жители Челябинской области выбирают президента РФ.