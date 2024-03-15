Горнолыжный курорт «Аджигардак» в Челябинской области сообщил о закрытии

16 марта 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Сезон на курорте заканчивается 25 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области на горнолыжном курорте «Аджигардак» назвали дату закрытия сезона 2023/2024. Комплекс перестанет работать с 25 марта, сообщает пресс-служба ГРЦ. «С 25.03.2024 ГЛК закрыт», — говорится в официальной группе ГРЦ «Аджигардак» в социальной сети «ВКонтакте». Горнолыжный курорт в Ашинском районе стал первым в Челябинской области, назвавшим дату окончания сезона 2023/2024. В минувшем сезоне любители активного отдыха остались недовольны обслуживанием на горнолыжном курорте «Аджигардак». В новогодние каникулы, в частности, 3 января, подъемники закрыли на 10-15 минут раньше положенного времени. При том, что на курорте действуют только ски-пассы по времени. Другие подъемники, которые оплачивались отдельно, не работали вообще. Возвращать средства в день обращения администрация комплекса отказалась, сообщили URA.RU читатели. Деньги за ски-пассы туристам вернули лишь спустя две недели и после повторного напоминания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на горнолыжном курорте «Аджигардак» назвали дату закрытия сезона 2023/2024. Комплекс перестанет работать с 25 марта, сообщает пресс-служба ГРЦ. «С 25.03.2024 ГЛК закрыт», — говорится в официальной группе ГРЦ «Аджигардак» в социальной сети «ВКонтакте». Горнолыжный курорт в Ашинском районе стал первым в Челябинской области, назвавшим дату окончания сезона 2023/2024. В минувшем сезоне любители активного отдыха остались недовольны обслуживанием на горнолыжном курорте «Аджигардак». В новогодние каникулы, в частности, 3 января, подъемники закрыли на 10-15 минут раньше положенного времени. При том, что на курорте действуют только ски-пассы по времени. Другие подъемники, которые оплачивались отдельно, не работали вообще. Возвращать средства в день обращения администрация комплекса отказалась, сообщили URA.RU читатели. Деньги за ски-пассы туристам вернули лишь спустя две недели и после повторного напоминания.