15 марта 2024

Горнолыжный курорт «Аджигардак» в Челябинской области сообщил о закрытии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, лыжник, подъемник, горнолыжный курорт, горные лыжи, склон
Сезон на курорте заканчивается 25 марта Фото:

В Челябинской области на горнолыжном курорте «Аджигардак» назвали дату закрытия сезона 2023/2024. Комплекс перестанет работать с 25 марта, сообщает пресс-служба ГРЦ.

«С 25.03.2024 ГЛК закрыт», — говорится в официальной группе ГРЦ «Аджигардак» в социальной сети «ВКонтакте». Горнолыжный курорт в Ашинском районе стал первым в Челябинской области, назвавшим дату окончания сезона 2023/2024.

В минувшем сезоне любители активного отдыха остались недовольны обслуживанием на горнолыжном курорте «Аджигардак». В новогодние каникулы, в частности, 3 января, подъемники закрыли на 10-15 минут раньше положенного времени. При том, что на курорте действуют только ски-пассы по времени. Другие подъемники, которые оплачивались отдельно, не работали вообще. Возвращать средства в день обращения администрация комплекса отказалась, сообщили URA.RU читатели. Деньги за ски-пассы туристам вернули лишь спустя две недели и после повторного напоминания.

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В Челябинской области на горнолыжном курорте «Аджигардак» назвали дату закрытия сезона 2023/2024. Комплекс перестанет работать с 25 марта, сообщает пресс-служба ГРЦ. «С 25.03.2024 ГЛК закрыт», — говорится в официальной группе ГРЦ «Аджигардак» в социальной сети «ВКонтакте». Горнолыжный курорт в Ашинском районе стал первым в Челябинской области, назвавшим дату окончания сезона 2023/2024. В минувшем сезоне любители активного отдыха остались недовольны обслуживанием на горнолыжном курорте «Аджигардак». В новогодние каникулы, в частности, 3 января, подъемники закрыли на 10-15 минут раньше положенного времени. При том, что на курорте действуют только ски-пассы по времени. Другие подъемники, которые оплачивались отдельно, не работали вообще. Возвращать средства в день обращения администрация комплекса отказалась, сообщили URA.RU читатели. Деньги за ски-пассы туристам вернули лишь спустя две недели и после повторного напоминания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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