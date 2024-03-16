Первый вице-спикер челябинского ЗСО Моисеев проголосовал в Херсонской области

Первый вице-спикер ЗСО, участник гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области принял участие в выборах. Он проголосовал в поселке Верхний Рогачик Херсонской области.
«Кому-то очень не хочется, чтобы жизнь в регионе шла по российским законам. Но люди идут и голосуют. За свое будущее, за будущее своих детей, своих семей, за страну, за Россию», — сообщил Моисеев в своем
В своих соцсетях Моисеев рассказал, что 16 марта избирательные участки в Херсонской области подвергались и артиллерийским ударам. Также украинские диверсанты использовали для подрыва самодельные взрывные устройства.
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