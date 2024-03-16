16 марта 2024

Первый вице-спикер челябинского ЗСО Моисеев проголосовал в Херсонской области

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Конференция партии Единая Россия. Челябинск, моисеев денис
По словам Моисеева, участки в Херсоне подвергались ударам ВСУ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Первый вице-спикер ЗСО, участник гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области принял участие в выборах. Он проголосовал в поселке Верхний Рогачик Херсонской области.

«Кому-то очень не хочется, чтобы жизнь в регионе шла по российским законам. Но люди идут и голосуют. За свое будущее, за будущее своих детей, своих семей, за страну, за Россию», — сообщил Моисеев в своем telegram-канале.

В своих соцсетях Моисеев рассказал, что 16 марта избирательные участки в Херсонской области подвергались и артиллерийским ударам. Также украинские диверсанты использовали для подрыва самодельные взрывные устройства.

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Первый вице-спикер ЗСО, участник гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области принял участие в выборах. Он проголосовал в поселке Верхний Рогачик Херсонской области. «Кому-то очень не хочется, чтобы жизнь в регионе шла по российским законам. Но люди идут и голосуют. За свое будущее, за будущее своих детей, своих семей, за страну, за Россию», — сообщил Моисеев в своем telegram-канале. В своих соцсетях Моисеев рассказал, что 16 марта избирательные участки в Херсонской области подвергались и артиллерийским ударам. Также украинские диверсанты использовали для подрыва самодельные взрывные устройства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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