Путин поручил освободить участников СВО от уплаты налога на имущество

Правительство РФ должно до 15 апреля внести в закон поправку, освобождающую участников спецоперации и членов их семей от уплаты налога на имущество. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«Внесение <…> изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц», — сказано в поручении. Оно
Также Путин поручил исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников спецоперации. Срок определен также до 15 апреля.
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