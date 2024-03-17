Путин поручил освободить участников СВО от уплаты налога на имущество

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Владимир Путин поручил освободить участников СВО от налога на имущество до 15 апреля Фото:

Правительство РФ должно до 15 апреля внести в закон поправку, освобождающую участников спецоперации и членов их семей от уплаты налога на имущество. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Внесение <…> изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц», — сказано в поручении. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Также Путин поручил исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников спецоперации. Срок определен также до 15 апреля.

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Правительство РФ должно до 15 апреля внести в закон поправку, освобождающую участников спецоперации и членов их семей от уплаты налога на имущество. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Внесение <…> изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц», — сказано в поручении. Оно опубликовано на сайте Кремля. Также Путин поручил исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников спецоперации. Срок определен также до 15 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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