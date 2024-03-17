Экономика Путин поручил освободить участников СВО от уплаты налога на имущество 17 марта 2024 в 19:05 Размер текста - 17 + Владимир Путин поручил освободить участников СВО от налога на имущество до 15 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство РФ должно до 15 апреля внести в закон поправку, освобождающую участников спецоперации и членов их семей от уплаты налога на имущество. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Внесение <…> изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц», — сказано в поручении. Оно опубликовано на сайте Кремля. Также Путин поручил исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников спецоперации. Срок определен также до 15 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Правительство РФ должно до 15 апреля внести в закон поправку, освобождающую участников спецоперации и членов их семей от уплаты налога на имущество. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Внесение <…> изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц», — сказано в поручении. Оно опубликовано на сайте Кремля. Также Путин поручил исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников спецоперации. Срок определен также до 15 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям