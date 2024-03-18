Замглавы МИД РФ прокомментировал сообщения о своем инфаркте

Сергей Рябков рассказал о прекрасном самочувствии
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации с инфарктом. Комментарий по этому поводу он дал журналистам.
«Я себя чувствую прекрасно, чего и вам желаю», — сказал Рябков, отвечая на вопрос РЕН ТВ. Ранее информацию о госпитализации замглавы МИД РФ опубликовал telegram-канал Baza. Источники канала передавали, что Рябков якобы попал в реанимацию.
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