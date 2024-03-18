Замглавы МИД РФ прокомментировал сообщения о своем инфаркте

Замглавы МИД Рябков опроверг информацию о своей госпитализации с инфарктом
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Сергей Рябков рассказал о прекрасном самочувствии Фото:

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации с инфарктом. Комментарий по этому поводу он дал журналистам.

«Я себя чувствую прекрасно, чего и вам желаю», — сказал Рябков, отвечая на вопрос РЕН ТВ. Ранее информацию о госпитализации замглавы МИД РФ опубликовал telegram-канал Baza. Источники канала передавали, что Рябков якобы попал в реанимацию.

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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков опроверг сообщения о своей госпитализации с инфарктом. Комментарий по этому поводу он дал журналистам. «Я себя чувствую прекрасно, чего и вам желаю», — сказал Рябков, отвечая на вопрос РЕН ТВ. Ранее информацию о госпитализации замглавы МИД РФ опубликовал telegram-канал Baza. Источники канала передавали, что Рябков якобы попал в реанимацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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