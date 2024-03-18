18 марта 2024

Челябинку осудили за смытого в унитаз котенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Кот, найденный на стадионе Лужники во время полуфинала ЧМ-2018 по футболу. Москва, кошка, кот, котенок
Женщина смыла новорожденного котенка в канализацию Фото:

Жительница Челябинска осуждена за смытого в унитаз новорожденного котенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Приговором мирового судьи судебного участка № 6 Курчатовского района Челябинска 46-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли, страданий, повлекшее его гибель). Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как установил суд, в июне 2023 года женщина смыла в унитаз коммунальной квартиры по улице Солнечная новорожденного котенка. Он захлебнулся, но его мяукание в трубе услышал сосед по коммунальной квартире, который вызвал полицию.

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Жительница Челябинска осуждена за смытого в унитаз новорожденного котенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Приговором мирового судьи судебного участка № 6 Курчатовского района Челябинска 46-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли, страданий, повлекшее его гибель). Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как установил суд, в июне 2023 года женщина смыла в унитаз коммунальной квартиры по улице Солнечная новорожденного котенка. Он захлебнулся, но его мяукание в трубе услышал сосед по коммунальной квартире, который вызвал полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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