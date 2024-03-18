Происшествия Криминал Челябинку осудили за смытого в унитаз котенка 19 марта 2024 в 11:26 Размер текста - 17 + Женщина смыла новорожденного котенка в канализацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Челябинска осуждена за смытого в унитаз новорожденного котенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Приговором мирового судьи судебного участка № 6 Курчатовского района Челябинска 46-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли, страданий, повлекшее его гибель). Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как установил суд, в июне 2023 года женщина смыла в унитаз коммунальной квартиры по улице Солнечная новорожденного котенка. Он захлебнулся, но его мяукание в трубе услышал сосед по коммунальной квартире, который вызвал полицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жительница Челябинска осуждена за смытого в унитаз новорожденного котенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Приговором мирового судьи судебного участка № 6 Курчатовского района Челябинска 46-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли, страданий, повлекшее его гибель). Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как установил суд, в июне 2023 года женщина смыла в унитаз коммунальной квартиры по улице Солнечная новорожденного котенка. Он захлебнулся, но его мяукание в трубе услышал сосед по коммунальной квартире, который вызвал полицию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям