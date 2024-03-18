Челябинку осудили за смытого в унитаз котенка

Жительница Челябинска осуждена за смытого в унитаз новорожденного котенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«Приговором мирового судьи судебного участка № 6 Курчатовского района Челябинска 46-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли, страданий, повлекшее его гибель). Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как установил суд, в июне 2023 года женщина смыла в унитаз коммунальной квартиры по улице Солнечная новорожденного котенка. Он захлебнулся, но его мяукание в трубе услышал сосед по коммунальной квартире, который вызвал полицию.
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