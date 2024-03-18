В меню кафе музея PERMM включили картины

19 марта 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

В кафе можно попасть, не покупая билет в музей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В пермском музее современного искусства PERMM запустили работу кафе «Улитка-музей». Здесь можно не только перекусить, но и приобрести работы художников. «Это не простое кафе, здесь в меню есть и картины современных художников, которые можно приобрести. Меню будет обновляться, а прийти сюда можно каждый день во время работы музея бесплатно», — сообщает telegram-канал mmm.perm. Кафе «Улитка-музей» в новом здании PERMM на ул. Крисанова развивает ресторатор Олег Ощепков. Как ранее рассказывало URA.RU пермский музей современного искусства признан музеем года по версиям газеты The Art Newspaper Russia и фонда Cosmoscow. Кроме кафе в PERMM работает и концертная площадка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пермском музее современного искусства PERMM запустили работу кафе «Улитка-музей». Здесь можно не только перекусить, но и приобрести работы художников. «Это не простое кафе, здесь в меню есть и картины современных художников, которые можно приобрести. Меню будет обновляться, а прийти сюда можно каждый день во время работы музея бесплатно», — сообщает telegram-канал mmm.perm. Кафе «Улитка-музей» в новом здании PERMM на ул. Крисанова развивает ресторатор Олег Ощепков. Как ранее рассказывало URA.RU пермский музей современного искусства признан музеем года по версиям газеты The Art Newspaper Russia и фонда Cosmoscow. Кроме кафе в PERMM работает и концертная площадка.