В меню кафе музея PERMM включили картины

В пермском музее современного искусства PERMM запустили работу кафе «Улитка-музей». Здесь можно не только перекусить, но и приобрести работы художников.
«Это не простое кафе, здесь в меню есть и картины современных художников, которые можно приобрести. Меню будет обновляться, а прийти сюда можно каждый день во время работы музея бесплатно», — сообщает telegram-канал mmm.perm.
Кафе «Улитка-музей» в новом здании PERMM на ул. Крисанова развивает ресторатор Олег Ощепков. Как ранее рассказывало URA.RU пермский музей современного искусства признан музеем года по версиям газеты The Art Newspaper Russia и фонда Cosmoscow. Кроме кафе в PERMM работает и концертная площадка.
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