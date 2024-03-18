18 марта 2024

В меню кафе музея PERMM включили картины

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей современных искусств. Пермь , permm, музей современного искусства
В кафе можно попасть, не покупая билет в музей Фото:

В пермском музее современного искусства PERMM запустили работу кафе «Улитка-музей». Здесь можно не только перекусить, но и приобрести работы художников.

«Это не простое кафе, здесь в меню есть и картины современных художников, которые можно приобрести. Меню будет обновляться, а прийти сюда можно каждый день во время работы музея бесплатно», — сообщает telegram-канал mmm.perm.

Кафе «Улитка-музей» в новом здании PERMM на ул. Крисанова развивает ресторатор Олег Ощепков. Как ранее рассказывало URA.RU пермский музей современного искусства признан музеем года по версиям газеты The Art Newspaper Russia и фонда Cosmoscow. Кроме кафе в PERMM работает и концертная площадка.

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В пермском музее современного искусства PERMM запустили работу кафе «Улитка-музей». Здесь можно не только перекусить, но и приобрести работы художников. «Это не простое кафе, здесь в меню есть и картины современных художников, которые можно приобрести. Меню будет обновляться, а прийти сюда можно каждый день во время работы музея бесплатно», — сообщает telegram-канал mmm.perm. Кафе «Улитка-музей» в новом здании PERMM на ул. Крисанова развивает ресторатор Олег Ощепков. Как ранее рассказывало URA.RU пермский музей современного искусства признан музеем года по версиям газеты The Art Newspaper Russia и фонда Cosmoscow. Кроме кафе в PERMM работает и концертная площадка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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