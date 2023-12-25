25 декабря 2023

Пермский музей совриска открывает концертную площадку

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, гитара, инструмент, рок, электрогитара
В стенах музея PERMM зазвучит рок Фото:

В пермском музее современного искусства PERMM состоится рок-концерт. Выступление группы «Гaнс Пфалль» станет первым в череде мероприятий в рамках выставки «Хранители огня», которая посвящена пермской музыке, пояснили в музее.

«Выступление легенды пермского рока станет первым событием большой программы к выставке „Хранители огня“, посвященной исследованию пермской музыкальной сцены. Как и многие опытные группы „золотого периода Пермского рока“ „Ганс Пфалль“ распадался, но спустя годы собрался вновь. Свое нынешнее состояние группа описывает как „грязный звук, безбашенность текстов и умышленный уход от мелодичности в традиционном понимании“», — сообщается на странице PERMM в соцсети «ВКонтакте».

Выставка «Хранители огня» посвящена музыкальной жизни Перми последней четверти ХХ — первой четверти ХХI века. Она расположена на нулевом этаже музея. Здесь, как говорят кураторы, «есть все условия для погружения в музыку» — звукоизоляция и отсутствие солнечного света делают его похожим на концертный зал или ночной клуб.

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В пермском музее современного искусства PERMM состоится рок-концерт. Выступление группы «Гaнс Пфалль» станет первым в череде мероприятий в рамках выставки «Хранители огня», которая посвящена пермской музыке, пояснили в музее. «Выступление легенды пермского рока станет первым событием большой программы к выставке „Хранители огня“, посвященной исследованию пермской музыкальной сцены. Как и многие опытные группы „золотого периода Пермского рока“ „Ганс Пфалль“ распадался, но спустя годы собрался вновь. Свое нынешнее состояние группа описывает как „грязный звук, безбашенность текстов и умышленный уход от мелодичности в традиционном понимании“», — сообщается на странице PERMM в соцсети «ВКонтакте». Выставка «Хранители огня» посвящена музыкальной жизни Перми последней четверти ХХ — первой четверти ХХI века. Она расположена на нулевом этаже музея. Здесь, как говорят кураторы, «есть все условия для погружения в музыку» — звукоизоляция и отсутствие солнечного света делают его похожим на концертный зал или ночной клуб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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