В Чусовом власти признали бомбоубежище бесхозным

21 марта 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Установить собственника бомбоубежища не удалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Чусовой Пермского края нашлось бомбоубежище, которое никому не принадлежит. Это следует из ответа местных чиновников, который был опубликован на портале «Управляем вместе». Горожане оставили обращение на портале с целью привлечения внимания властей. Они сообщали, что объект подвергся актам вандализма и находится в ненадлежащем состоянии. Скрин ответа чиновников, приведенный на портале «Управляем вместе», опубликовали авторы сообщества «Оборотная сторона» в соцсети «ВКонтакте». Новость по теме В Пермском крае выбрали лучшие бомбоубежища «Помните ранее размещенную публикацию про бомбоубежище? Так вот, оно оказывается ничье, как сообщил начальник управления муниципального контроля [администрации Чусовского округа Алексей Чугайнов], собственник объекта защиты не установлен. Дожили.» — говорится в посте. Ранее администрация Чусового отказалась брать на себя обязанности по содержанию бомбоубежища. Взять объект на баланс мэрии предложило территориальное управление Росимущества. Аналогичным образом поступили ряд других муниципалитетов Пермского края. Свое решение власти на местах объяснили тем, что как правило, эти объекты находятся в ужасном состоянии, и на ремонт каждого из них требуются миллионы. В ответе чиновника мэрии сказано, что администрация Чусового не смогла установить собственника бомбоубежища Паблик «Оборотная сторона», «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Чусовой Пермского края нашлось бомбоубежище, которое никому не принадлежит. Это следует из ответа местных чиновников, который был опубликован на портале «Управляем вместе». Горожане оставили обращение на портале с целью привлечения внимания властей. Они сообщали, что объект подвергся актам вандализма и находится в ненадлежащем состоянии. Скрин ответа чиновников, приведенный на портале «Управляем вместе», опубликовали авторы сообщества «Оборотная сторона» в соцсети «ВКонтакте». «Помните ранее размещенную публикацию про бомбоубежище? Так вот, оно оказывается ничье, как сообщил начальник управления муниципального контроля [администрации Чусовского округа Алексей Чугайнов], собственник объекта защиты не установлен. Дожили.» — говорится в посте. Ранее администрация Чусового отказалась брать на себя обязанности по содержанию бомбоубежища. Взять объект на баланс мэрии предложило территориальное управление Росимущества. Аналогичным образом поступили ряд других муниципалитетов Пермского края. Свое решение власти на местах объяснили тем, что как правило, эти объекты находятся в ужасном состоянии, и на ремонт каждого из них требуются миллионы.