В Пермском крае выбрали лучшие бомбоубежища

Бомбоубежища в Перми и Гремячинске стали лучшими в Пермском крае
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Учения МЧС на ТЭЦ Курган, бомбоубежище, металлическая дверь
Лучшие защитные сооружения гражданской обороны находятся в Перми и Гремячинске Фото:

В Пермском крае лучшие бомбоубежища расположены в Перми и Гремячинском городском округе. Информация приводится на сайте краевого госучреждения «Гражданская защита».

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«По итогам смотра-конкурса, лучшее защитное сооружения вместимостью до 150 человек расположено в Гремячинском городском округе, а вместимостью от 150 до 600 человек и от 600 человек и более — в Перми», — говорится в сообщении учреждения. Также определены лучшие единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) в муниципалитетах. Победителями в различных категориях признаны ЕДДС Соликамского городского округа и Добрянки.

Защитные сооружения гражданской обороны подразделяют на убежища, противорадиационные укрытия и укрытия. Они предназначены людей, техники и имущества при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. URA.RU рассказывало, что территориальное управление Росимущества в Прикамье предлагает властям взять на баланс муниципалитетов десятки бомбоубежищ. Однако главы территорий отказываются это делать. По словам чиновников, эти объекты, «как правило, находятся в ужасном состоянии, и на ремонт каждого из них требуются миллионы».

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В Пермском крае лучшие бомбоубежища расположены в Перми и Гремячинском городском округе. Информация приводится на сайте краевого госучреждения «Гражданская защита». «По итогам смотра-конкурса, лучшее защитное сооружения вместимостью до 150 человек расположено в Гремячинском городском округе, а вместимостью от 150 до 600 человек и от 600 человек и более — в Перми», — говорится в сообщении учреждения. Также определены лучшие единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) в муниципалитетах. Победителями в различных категориях признаны ЕДДС Соликамского городского округа и Добрянки. Защитные сооружения гражданской обороны подразделяют на убежища, противорадиационные укрытия и укрытия. Они предназначены людей, техники и имущества при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. URA.RU рассказывало, что территориальное управление Росимущества в Прикамье предлагает властям взять на баланс муниципалитетов десятки бомбоубежищ. Однако главы территорий отказываются это делать. По словам чиновников, эти объекты, «как правило, находятся в ужасном состоянии, и на ремонт каждого из них требуются миллионы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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