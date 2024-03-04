Пермские власти отказались от предложения Росимущества по бомбоубежищам

Мэрия Перми отказалась принимать на баланс защитные сооружения ГО

05 марта 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

В Перми насчитывается 17 сооружений гражданской защиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По мнению администрации Перми, возложение на нее обязательств по содержанию федеральных защитных сооружений гражданской обороны (ГО) является незаконным. Соответствующий иск к территориальному управлению Росимущества в Пермском крае поступил в арбитражный суд. Документ содержится в базе данных ведомства. «Мэрия Перми обжаловала распоряжение Росимущества от 13 декабря 2023 года о безвозмездной передаче федерального имущества в собственность муниципалитета», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». В опубликованных бумагах указано, что речь идет о 17 защитных сооружениях ГО. По мнению заявителей, решение о передаче бомбоубежищ принято в одностороннем порядке. В Перми не запланирован бюджет на их ремонт и содержание. Рассмотрение дела будет проходить в закрытом формате. Ранее с аналогичным заявлением в суд обратились власти Лысьвенского округа. С похожей проблемой столкнулась мэрия Краснокамска. Вслед за ними администрация Чусового отказалась принимать на баланс защитные сооружения.

По мнению администрации Перми, возложение на нее обязательств по содержанию федеральных защитных сооружений гражданской обороны (ГО) является незаконным. Соответствующий иск к территориальному управлению Росимущества в Пермском крае поступил в арбитражный суд. Документ содержится в базе данных ведомства. «Мэрия Перми обжаловала распоряжение Росимущества от 13 декабря 2023 года о безвозмездной передаче федерального имущества в собственность муниципалитета», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». В опубликованных бумагах указано, что речь идет о 17 защитных сооружениях ГО. По мнению заявителей, решение о передаче бомбоубежищ принято в одностороннем порядке. В Перми не запланирован бюджет на их ремонт и содержание. Рассмотрение дела будет проходить в закрытом формате. Ранее с аналогичным заявлением в суд обратились власти Лысьвенского округа. С похожей проблемой столкнулась мэрия Краснокамска. Вслед за ними администрация Чусового отказалась принимать на баланс защитные сооружения.