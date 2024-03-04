04 марта 2024

Пермские власти отказались от предложения Росимущества по бомбоубежищам

Мэрия Перми отказалась принимать на баланс защитные сооружения ГО
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на заводе Электромашина. Челябинск, убежище, бомбоубежище
В Перми насчитывается 17 сооружений гражданской защиты Фото:

По мнению администрации Перми, возложение на нее обязательств по содержанию федеральных защитных сооружений гражданской обороны (ГО) является незаконным. Соответствующий иск к территориальному управлению Росимущества в Пермском крае поступил в арбитражный суд. Документ содержится в базе данных ведомства.

«Мэрия Перми обжаловала распоряжение Росимущества от 13 декабря 2023 года о безвозмездной передаче федерального имущества в собственность муниципалитета», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». В опубликованных бумагах указано, что речь идет о 17 защитных сооружениях ГО.

По мнению заявителей, решение о передаче бомбоубежищ принято в одностороннем порядке. В Перми не запланирован бюджет на их ремонт и содержание. Рассмотрение дела будет проходить в закрытом формате.

Ранее с аналогичным заявлением в суд обратились власти Лысьвенского округа. С похожей проблемой столкнулась мэрия Краснокамска. Вслед за ними администрация Чусового отказалась принимать на баланс защитные сооружения.

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По мнению администрации Перми, возложение на нее обязательств по содержанию федеральных защитных сооружений гражданской обороны (ГО) является незаконным. Соответствующий иск к территориальному управлению Росимущества в Пермском крае поступил в арбитражный суд. Документ содержится в базе данных ведомства. «Мэрия Перми обжаловала распоряжение Росимущества от 13 декабря 2023 года о безвозмездной передаче федерального имущества в собственность муниципалитета», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». В опубликованных бумагах указано, что речь идет о 17 защитных сооружениях ГО. По мнению заявителей, решение о передаче бомбоубежищ принято в одностороннем порядке. В Перми не запланирован бюджет на их ремонт и содержание. Рассмотрение дела будет проходить в закрытом формате. Ранее с аналогичным заявлением в суд обратились власти Лысьвенского округа. С похожей проблемой столкнулась мэрия Краснокамска. Вслед за ними администрация Чусового отказалась принимать на баланс защитные сооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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