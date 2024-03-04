Пермские власти отказались от предложения Росимущества по бомбоубежищам

По мнению администрации Перми, возложение на нее обязательств по содержанию федеральных защитных сооружений гражданской обороны (ГО) является незаконным. Соответствующий иск к территориальному управлению Росимущества в Пермском крае поступил в арбитражный суд. Документ содержится в базе данных ведомства.
«Мэрия Перми обжаловала распоряжение Росимущества от 13 декабря 2023 года о безвозмездной передаче федерального имущества в собственность муниципалитета», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». В опубликованных бумагах указано, что речь идет о 17 защитных сооружениях ГО.
По мнению заявителей, решение о передаче бомбоубежищ принято в одностороннем порядке. В Перми не запланирован бюджет на их ремонт и содержание. Рассмотрение дела будет проходить в закрытом формате.
Ранее с аналогичным заявлением в суд обратились власти Лысьвенского округа. С похожей проблемой столкнулась мэрия Краснокамска. Вслед за ними администрация Чусового отказалась принимать на баланс защитные сооружения.
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