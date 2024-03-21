Общество ЖКХ и Городская среда Дорожники Челябинска получили сотню замечаний от властей из-за снега 22 марта 2024 в 12:13 Размер текста - 17 + Мэрия выписала около 100 замечаний дорожным подрядчикам за снег и наледь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дорожные подрядчики Челябинска получили порядка 100 замечаний от мэрии за неубранные тротуары и толщи льда, превышающие десять сантиметров. Об этом URA.RU 22 марта сообщили в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР). «Почти сотню замечаний получили дорожные подрядчики в Челябинске. Предписания выдала администрация города из-за плохо очищенных тротуаров. В некоторых местах толщина льда достигала десяти сантиметров», — сообщили в ЦУРе. Замечания власти города выписали в первые две недели марта. За этот же период подрядчикам вынесено штрафов на сумму более 1,6 млн рублей. Губернатор Алексей Текслер поручил муниципальным главам усилить работу по вывозу снега и расчистке дорог от наледи. Такое поручение глава региона озвучил на заседании региональной комиссии по пожарной безопасности и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Дорожные подрядчики Челябинска получили порядка 100 замечаний от мэрии за неубранные тротуары и толщи льда, превышающие десять сантиметров. Об этом URA.RU 22 марта сообщили в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР). «Почти сотню замечаний получили дорожные подрядчики в Челябинске. Предписания выдала администрация города из-за плохо очищенных тротуаров. В некоторых местах толщина льда достигала десяти сантиметров», — сообщили в ЦУРе. Замечания власти города выписали в первые две недели марта. За этот же период подрядчикам вынесено штрафов на сумму более 1,6 млн рублей. Губернатор Алексей Текслер поручил муниципальным главам усилить работу по вывозу снега и расчистке дорог от наледи. Такое поручение глава региона озвучил на заседании региональной комиссии по пожарной безопасности и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям