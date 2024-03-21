21 марта 2024

Дорожники Челябинска получили сотню замечаний от властей из-за снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, трактор, снегопад, транспорт, зима, дорога, снегоуборщики
Мэрия выписала около 100 замечаний дорожным подрядчикам за снег и наледь Фото:

Дорожные подрядчики Челябинска получили порядка 100 замечаний от мэрии за неубранные тротуары и толщи льда, превышающие десять сантиметров. Об этом URA.RU 22 марта сообщили в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР).

«Почти сотню замечаний получили дорожные подрядчики в Челябинске. Предписания выдала администрация города из-за плохо очищенных тротуаров. В некоторых местах толщина льда достигала десяти сантиметров», — сообщили в ЦУРе.

Замечания власти города выписали в первые две недели марта. За этот же период подрядчикам вынесено штрафов на сумму более 1,6 млн рублей.

Губернатор Алексей Текслер поручил муниципальным главам усилить работу по вывозу снега и расчистке дорог от наледи. Такое поручение глава региона озвучил на заседании региональной комиссии по пожарной безопасности и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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Дорожные подрядчики Челябинска получили порядка 100 замечаний от мэрии за неубранные тротуары и толщи льда, превышающие десять сантиметров. Об этом URA.RU 22 марта сообщили в пресс-службе Центра управления регионом (ЦУР). «Почти сотню замечаний получили дорожные подрядчики в Челябинске. Предписания выдала администрация города из-за плохо очищенных тротуаров. В некоторых местах толщина льда достигала десяти сантиметров», — сообщили в ЦУРе. Замечания власти города выписали в первые две недели марта. За этот же период подрядчикам вынесено штрафов на сумму более 1,6 млн рублей. Губернатор Алексей Текслер поручил муниципальным главам усилить работу по вывозу снега и расчистке дорог от наледи. Такое поручение глава региона озвучил на заседании региональной комиссии по пожарной безопасности и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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