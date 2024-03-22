Суд отклонил жалобу потерпевших к соратнику Геры ЖБИ

22 марта 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Дискова хотели отправить в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский областной суд Екатеринбурга отклонил апелляционную жалобу потерпевших к Александру Дискову (прозвище Фартовый), которого считают соратником Геры ЖБИ (Герман Гардт). Они хотели, чтобы Фартовому ужесточили меру пресечения, отправив в СИЗО, передает журналист URA.RU из зала суда. Дисков находится под арестом до 21 апреля. Ему запрещено звонить и пользоваться интернетом. Жалобщики считают, что Дисков может угрожать им и другим свидетелям. По словам одной из потерпевших, угрозы уже поступали. «Кроме того, Дисков прячет пистолет, и может скрыться, покинув Россию, поэтому его нужно заключить под стражу», — зачитала ходатайство потерпевшей судья. Прокурор просил отправить Дискова в СИЗО на месяц. Александр Дисков был задержан в ноябре прошлого года. Причиной стал конфликт возле ресторана, во время которого Фартовый открыл стрельбу и побил оппонентов. Друзья Дискова заявляли, что это была провокация со стороны недоброжелателей. Фартового называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета Германа Гардта. Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд Екатеринбурга отклонил апелляционную жалобу потерпевших к Александру Дискову (прозвище Фартовый), которого считают соратником Геры ЖБИ (Герман Гардт). Они хотели, чтобы Фартовому ужесточили меру пресечения, отправив в СИЗО, передает журналист URA.RU из зала суда. Дисков находится под арестом до 21 апреля. Ему запрещено звонить и пользоваться интернетом. Жалобщики считают, что Дисков может угрожать им и другим свидетелям. По словам одной из потерпевших, угрозы уже поступали. «Кроме того, Дисков прячет пистолет, и может скрыться, покинув Россию, поэтому его нужно заключить под стражу», — зачитала ходатайство потерпевшей судья. Прокурор просил отправить Дискова в СИЗО на месяц. Александр Дисков был задержан в ноябре прошлого года. Причиной стал конфликт возле ресторана, во время которого Фартовый открыл стрельбу и побил оппонентов. Друзья Дискова заявляли, что это была провокация со стороны недоброжелателей. Фартового называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета Германа Гардта. Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром.