Суд отклонил жалобу потерпевших к соратнику Геры ЖБИ

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Дискова хотели отправить в СИЗО Фото:

Свердловский областной суд Екатеринбурга отклонил апелляционную жалобу потерпевших к Александру Дискову (прозвище Фартовый), которого считают соратником Геры ЖБИ (Герман Гардт). Они хотели, чтобы Фартовому ужесточили меру пресечения, отправив в СИЗО, передает журналист URA.RU из зала суда.

Дисков находится под арестом до 21 апреля. Ему запрещено звонить и пользоваться интернетом. Жалобщики считают, что Дисков может угрожать им и другим свидетелям. По словам одной из потерпевших, угрозы уже поступали. «Кроме того, Дисков прячет пистолет, и может скрыться, покинув Россию, поэтому его нужно заключить под стражу», — зачитала ходатайство потерпевшей судья. Прокурор просил отправить Дискова в СИЗО на месяц.

Александр Дисков был задержан в ноябре прошлого года. Причиной стал конфликт возле ресторана, во время которого Фартовый открыл стрельбу и побил оппонентов. Друзья Дискова заявляли, что это была провокация со стороны недоброжелателей.

Фартового называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета Германа Гардта. Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром.

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Свердловский областной суд Екатеринбурга отклонил апелляционную жалобу потерпевших к Александру Дискову (прозвище Фартовый), которого считают соратником Геры ЖБИ (Герман Гардт). Они хотели, чтобы Фартовому ужесточили меру пресечения, отправив в СИЗО, передает журналист URA.RU из зала суда. Дисков находится под арестом до 21 апреля. Ему запрещено звонить и пользоваться интернетом. Жалобщики считают, что Дисков может угрожать им и другим свидетелям. По словам одной из потерпевших, угрозы уже поступали. «Кроме того, Дисков прячет пистолет, и может скрыться, покинув Россию, поэтому его нужно заключить под стражу», — зачитала ходатайство потерпевшей судья. Прокурор просил отправить Дискова в СИЗО на месяц. Александр Дисков был задержан в ноябре прошлого года. Причиной стал конфликт возле ресторана, во время которого Фартовый открыл стрельбу и побил оппонентов. Друзья Дискова заявляли, что это была провокация со стороны недоброжелателей. Фартового называют соратником Геры ЖБИ — ныне покойного криминального авторитета Германа Гардта. Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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