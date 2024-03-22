В Челябинской области перенесли проведение конкурса-фестиваля «Наурыз»

В Нагайбакском районе Челябинской области перенесен конкурс тюркских народов «Наурыз». Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
«Проведение конкурса-фестиваля „Наурыз“ перенесено… О дате и времени будет сообщено дополнительно», — сообщается в telegram-канале администрации Нагайбакского района.
В Челябинской области по решению губернатора Алексей Текслера 23—24 марта отменены развлекательные и увеселительные мероприятия, также занятия в школах с 1 по 11 классы первой и второй смены, на дистан переведены студенты вузов. Причиной стал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, жертвами которого стали более 60 человек. Почти 500 человек и 183 единицы техники в этот момент тушат пожар в здании «Крокус Сити Холла», сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
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