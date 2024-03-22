В Челябинской области перенесли проведение конкурса-фестиваля «Наурыз»

23 марта 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Увеселительные мероприятия отменены в Челябинской области 23—24 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Нагайбакском районе Челябинской области перенесен конкурс тюркских народов «Наурыз». Об этом сообщает пресс-служба администрации района. «Проведение конкурса-фестиваля „Наурыз“ перенесено… О дате и времени будет сообщено дополнительно», — сообщается в telegram-канале администрации Нагайбакского района. В Челябинской области по решению губернатора Алексей Текслера 23—24 марта отменены развлекательные и увеселительные мероприятия, также занятия в школах с 1 по 11 классы первой и второй смены, на дистан переведены студенты вузов. Причиной стал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, жертвами которого стали более 60 человек. Почти 500 человек и 183 единицы техники в этот момент тушат пожар в здании «Крокус Сити Холла», сообщили в ГУ МВД России по Московской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нагайбакском районе Челябинской области перенесен конкурс тюркских народов «Наурыз». Об этом сообщает пресс-служба администрации района. «Проведение конкурса-фестиваля „Наурыз“ перенесено… О дате и времени будет сообщено дополнительно», — сообщается в telegram-канале администрации Нагайбакского района. В Челябинской области по решению губернатора Алексей Текслера 23—24 марта отменены развлекательные и увеселительные мероприятия, также занятия в школах с 1 по 11 классы первой и второй смены, на дистан переведены студенты вузов. Причиной стал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, жертвами которого стали более 60 человек. Почти 500 человек и 183 единицы техники в этот момент тушат пожар в здании «Крокус Сити Холла», сообщили в ГУ МВД России по Московской области.