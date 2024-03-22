22 марта 2024

В Челябинской области перенесли проведение конкурса-фестиваля «Наурыз»

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Празднование Дня города. Челябинск , шоу, зрители, праздник
Увеселительные мероприятия отменены в Челябинской области 23—24 марта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Нагайбакском районе Челябинской области перенесен конкурс тюркских народов «Наурыз». Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«Проведение конкурса-фестиваля „Наурыз“ перенесено… О дате и времени будет сообщено дополнительно», — сообщается в telegram-канале администрации Нагайбакского района.

В Челябинской области по решению губернатора Алексей Текслера 23—24 марта отменены развлекательные и увеселительные мероприятия, также занятия в школах с 1 по 11 классы первой и второй смены, на дистан переведены студенты вузов. Причиной стал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, жертвами которого стали более 60 человек. Почти 500 человек и 183 единицы техники в этот момент тушат пожар в здании «Крокус Сити Холла», сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

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В Нагайбакском районе Челябинской области перенесен конкурс тюркских народов «Наурыз». Об этом сообщает пресс-служба администрации района. «Проведение конкурса-фестиваля „Наурыз“ перенесено… О дате и времени будет сообщено дополнительно», — сообщается в telegram-канале администрации Нагайбакского района. В Челябинской области по решению губернатора Алексей Текслера 23—24 марта отменены развлекательные и увеселительные мероприятия, также занятия в школах с 1 по 11 классы первой и второй смены, на дистан переведены студенты вузов. Причиной стал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, жертвами которого стали более 60 человек. Почти 500 человек и 183 единицы техники в этот момент тушат пожар в здании «Крокус Сити Холла», сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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