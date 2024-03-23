23 марта 2024

Свердловский губернатор предложил помощь в ликвидации последствий теракта в «Крокусе»

Евгений Куйвашев предложил Москве и Подмосковью помощь после теракта
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт «Сима-ленд». Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев выразил соболезнования жертвам атаки на безоружных Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Свердловское правительство готово помочь властям Москвы и Подмосковья ликвидировать последствия теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом со ссылкой на губернатора Евгения Куйвашева сообщил департамент информполитики региона.

«Урал и уральцы готовы оказывать помощь в ликвидации последствий теракта», — отметили в ведомстве. Куйвашев также пообещал поддержать семьи свердловчан, погибших в результате атаки.

Она произошла вечером 22 марта. Четверо ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 133 человека. Ранее появлялась информация, что в списках погибших есть как минимум две уроженки Свердловской области — Виктория Ладейщикова и Наталья Зудина, но гибель Зудиной родственники пока не подтверждают, предстоит опознание.

На заседании антитеррористической комиссии под руководством Куйвашева утром 23 марта было решено отменить развлекательные мероприятия в регионе до 13 мая, а меры безопасности в общественных местах и на улицах — усилить. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

На административных зданиях в Свердловской области в знак солидарности с жертвами теракта и их близкими приспущены флаги. Едва ли не в каждом муниципалитете появились мемориалы.

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Свердловское правительство готово помочь властям Москвы и Подмосковья ликвидировать последствия теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом со ссылкой на губернатора Евгения Куйвашева сообщил департамент информполитики региона. «Урал и уральцы готовы оказывать помощь в ликвидации последствий теракта», — отметили в ведомстве. Куйвашев также пообещал поддержать семьи свердловчан, погибших в результате атаки. Она произошла вечером 22 марта. Четверо ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 133 человека. Ранее появлялась информация, что в списках погибших есть как минимум две уроженки Свердловской области — Виктория Ладейщикова и Наталья Зудина, но гибель Зудиной родственники пока не подтверждают, предстоит опознание. На заседании антитеррористической комиссии под руководством Куйвашева утром 23 марта было решено отменить развлекательные мероприятия в регионе до 13 мая, а меры безопасности в общественных местах и на улицах — усилить. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. На административных зданиях в Свердловской области в знак солидарности с жертвами теракта и их близкими приспущены флаги. Едва ли не в каждом муниципалитете появились мемориалы.
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