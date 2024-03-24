Фраза пассажирки в Шереметьево о бомбе в рюкзаке оказалась шуткой

Пассажирка самолета в московском аэропорту в Шереметьево пошутила о бомбе, лежащей в ее рюкзаке. Оказалось, что женщина была раздражена разговором стюардессы по телефону, поэтому решила предупредить о якобы находящейся в сумке бомбе. Об этом рассказал очевидец происшествия.
«Женщина была недовольна тем, что, когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. Она и бросила фразу: „Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь“», — поделился подробностями источник RT.
Сегодня в московском аэропорту Шереметьево задержали рейс одного самолета по причине того, что пассажирка предупредила о бомбе, лежащей в ее рюкзаке. Пассажирку задержали, сейчас ее допрашивают.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.