Фраза пассажирки в Шереметьево о бомбе в рюкзаке оказалась шуткой

24 марта 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Пассажирку самолета в Шереметьево задержали из-за шутки про бомбу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пассажирка самолета в московском аэропорту в Шереметьево пошутила о бомбе, лежащей в ее рюкзаке. Оказалось, что женщина была раздражена разговором стюардессы по телефону, поэтому решила предупредить о якобы находящейся в сумке бомбе. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Женщина была недовольна тем, что, когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. Она и бросила фразу: „Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь“», — поделился подробностями источник RT. Сегодня в московском аэропорту Шереметьево задержали рейс одного самолета по причине того, что пассажирка предупредила о бомбе, лежащей в ее рюкзаке. Пассажирку задержали, сейчас ее допрашивают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирка самолета в московском аэропорту в Шереметьево пошутила о бомбе, лежащей в ее рюкзаке. Оказалось, что женщина была раздражена разговором стюардессы по телефону, поэтому решила предупредить о якобы находящейся в сумке бомбе. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Женщина была недовольна тем, что, когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. Она и бросила фразу: „Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь“», — поделился подробностями источник RT. Сегодня в московском аэропорту Шереметьево задержали рейс одного самолета по причине того, что пассажирка предупредила о бомбе, лежащей в ее рюкзаке. Пассажирку задержали, сейчас ее допрашивают.