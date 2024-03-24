Фраза пассажирки в Шереметьево о бомбе в рюкзаке оказалась шуткой

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, пассажир, прилет, чемодан, ручная кладь, самолет, трап самолета
Пассажирку самолета в Шереметьево задержали из-за шутки про бомбу Фото:

Пассажирка самолета в московском аэропорту в Шереметьево пошутила о бомбе, лежащей в ее рюкзаке. Оказалось, что женщина была раздражена разговором стюардессы по телефону, поэтому решила предупредить о якобы находящейся в сумке бомбе. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«Женщина была недовольна тем, что, когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. Она и бросила фразу: „Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь“», — поделился подробностями источник RT.

Сегодня в московском аэропорту Шереметьево задержали рейс одного самолета по причине того, что пассажирка предупредила о бомбе, лежащей в ее рюкзаке. Пассажирку задержали, сейчас ее допрашивают.

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Пассажирка самолета в московском аэропорту в Шереметьево пошутила о бомбе, лежащей в ее рюкзаке. Оказалось, что женщина была раздражена разговором стюардессы по телефону, поэтому решила предупредить о якобы находящейся в сумке бомбе. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Женщина была недовольна тем, что, когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. Она и бросила фразу: „Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь“», — поделился подробностями источник RT. Сегодня в московском аэропорту Шереметьево задержали рейс одного самолета по причине того, что пассажирка предупредила о бомбе, лежащей в ее рюкзаке. Пассажирку задержали, сейчас ее допрашивают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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