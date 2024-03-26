Американскому журналисту The Wall Street Journal продлили арест в России

Московский суд продлил арест Гершковичу до 30 июня
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Избрание меры пресечения гендиректору "Титановой долины" Кызласову по делу о получении взятки. Екатеринбург, подследственный, арест, арестованный, подсудимый, задержанный, суд, задержание
Эвана Гершковича ранее арестовали по подозрению в шпионаже Фото:

Московский городской суд продлил арест американского журналиста Эвана Гершковича до 30 июня. Авторы The Wall Street Journal ранее задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже.

«Эвану Гершковичу продлили срок содержания под стражей <…> до 30 июня», — отмечает пресс-служба судов общей юрисдикции в своем telegram-канале. Журналиста обвиняют в шпионаже.

Его задержали по обвинению в шпионаже 29 марта в Екатеринбурге. Затем Конгресс США внес резолюцию об освобождении Гершковича.

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Московский городской суд продлил арест американского журналиста Эвана Гершковича до 30 июня. Авторы The Wall Street Journal ранее задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. «Эвану Гершковичу продлили срок содержания под стражей <…> до 30 июня», — отмечает пресс-служба судов общей юрисдикции в своем telegram-канале. Журналиста обвиняют в шпионаже. Его задержали по обвинению в шпионаже 29 марта в Екатеринбурге. Затем Конгресс США внес резолюцию об освобождении Гершковича.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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