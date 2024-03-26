Американскому журналисту The Wall Street Journal продлили арест в России

Московский суд продлил арест Гершковичу до 30 июня

26 марта 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Эвана Гершковича ранее арестовали по подозрению в шпионаже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Московский городской суд продлил арест американского журналиста Эвана Гершковича до 30 июня. Авторы The Wall Street Journal ранее задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. «Эвану Гершковичу продлили срок содержания под стражей <…> до 30 июня», — отмечает пресс-служба судов общей юрисдикции в своем telegram-канале. Журналиста обвиняют в шпионаже. Его задержали по обвинению в шпионаже 29 марта в Екатеринбурге. Затем Конгресс США внес резолюцию об освобождении Гершковича. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский городской суд продлил арест американского журналиста Эвана Гершковича до 30 июня. Авторы The Wall Street Journal ранее задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. «Эвану Гершковичу продлили срок содержания под стражей <…> до 30 июня», — отмечает пресс-служба судов общей юрисдикции в своем telegram-канале. Журналиста обвиняют в шпионаже. Его задержали по обвинению в шпионаже 29 марта в Екатеринбурге. Затем Конгресс США внес резолюцию об освобождении Гершковича.