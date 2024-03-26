Американскому журналисту The Wall Street Journal продлили арест в России

Эвана Гершковича ранее арестовали по подозрению в шпионаже
Московский городской суд продлил арест американского журналиста Эвана Гершковича до 30 июня. Авторы The Wall Street Journal ранее задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже.
«Эвану Гершковичу продлили срок содержания под стражей <…> до 30 июня», —
Его задержали по обвинению в шпионаже 29 марта в Екатеринбурге. Затем Конгресс США внес резолюцию об освобождении Гершковича.
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