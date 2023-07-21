Блинкен заявил о диалоге с Россией по вопросу обмена заключенными

Блинкен: диалог с РФ по обмену заключенными не прекращался

21 июля 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Разногласия не мешают нам продолжать с РФ диалог по обмену заключенными, заявил Энтони Блинкен Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США продолжают работать с РФ по вопросу обмена заключенными, несмотря на фундаментальные разногласия между странами. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «США работают с РФ над обменом заключенными», — заявил Блинкен в эфире youtube-канала Госдепа США. Он добавил, что этот процесс продолжается даже несмотря на разногласия между государствами. Блинкен отметил, что даже при наличии таких разногласий, США сохраняют возможность работать над возвращением американских граждан на родину. Детали работы по обмену заключенными не оглашаются публично, заключил госсекретарь. Ранее представители американской администрации сообщили, что США рассматривают возможность частичного смягчения санкций как часть сделки по обмену заключенными. Основной целью является освобождение американских граждан Пола Уилана и Эвана Гершковича, находящихся в российском заключении. Белый дом ищет пути решения этой ситуации. Контакты между Россией и США по обмену заключенными действительно сохранены, однако, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, они должны осуществляться «в полной тишине», передает RT.

США продолжают работать с РФ по вопросу обмена заключенными, несмотря на фундаментальные разногласия между странами. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. «США работают с РФ над обменом заключенными», — заявил Блинкен в эфире youtube-канала Госдепа США. Он добавил, что этот процесс продолжается даже несмотря на разногласия между государствами. Блинкен отметил, что даже при наличии таких разногласий, США сохраняют возможность работать над возвращением американских граждан на родину. Детали работы по обмену заключенными не оглашаются публично, заключил госсекретарь. Ранее представители американской администрации сообщили, что США рассматривают возможность частичного смягчения санкций как часть сделки по обмену заключенными. Основной целью является освобождение американских граждан Пола Уилана и Эвана Гершковича, находящихся в российском заключении. Белый дом ищет пути решения этой ситуации. Контакты между Россией и США по обмену заключенными действительно сохранены, однако, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, они должны осуществляться «в полной тишине», передает RT.