Уральский профессор, пришедшая на выборы с зеленкой, долго не верила мошенникам

27 марта 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Эмилию Носову задержали 16 марта, во второй день выборов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Эмилия Носова, которая по наводке аферистов пыталась испортить зеленкой бюллетени на избирательном участке в Екатеринбурге, до случившегося всегда сбрасывала звонки мошенников. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с преподавательницей. «Эмилия Владимировна [Носова] не глупая женщина, она понимает, что натворила. Раньше она эти звонки скидывала, а в этот раз ее просто очень удачно как-то цепанули», — считает собеседник агентства. Он назвал Носову профессионалом своего дела. Но думает, что ей будет сложно вернуться на работу: «Представляете, как студенты могут издеваться или надсмехаться над ней теперь? Ей сейчас наверняка морально тяжело». Носову задержали на участке в 13-й гимназии Екатеринбурга. Позже суд арестовал ее на 15 суток. Оказалось, что она была под давлением мошенников, которые представились ей сотрудниками ФСБ. Им она успела перевести 15 миллионов рублей. Деньги пообещали вернуть после того, как она испортит бюллетени. По другой версии, Носова пришла на выборы с зеленкой, чтобы «разоблачить беспредел на избирательном участке». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Эмилия Носова, которая по наводке аферистов пыталась испортить зеленкой бюллетени на избирательном участке в Екатеринбурге, до случившегося всегда сбрасывала звонки мошенников. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с преподавательницей. «Эмилия Владимировна [Носова] не глупая женщина, она понимает, что натворила. Раньше она эти звонки скидывала, а в этот раз ее просто очень удачно как-то цепанули», — считает собеседник агентства. Он назвал Носову профессионалом своего дела. Но думает, что ей будет сложно вернуться на работу: «Представляете, как студенты могут издеваться или надсмехаться над ней теперь? Ей сейчас наверняка морально тяжело». Носову задержали на участке в 13-й гимназии Екатеринбурга. Позже суд арестовал ее на 15 суток. Оказалось, что она была под давлением мошенников, которые представились ей сотрудниками ФСБ. Им она успела перевести 15 миллионов рублей. Деньги пообещали вернуть после того, как она испортит бюллетени. По другой версии, Носова пришла на выборы с зеленкой, чтобы «разоблачить беспредел на избирательном участке».