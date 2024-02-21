Дума ХМАО обновила зал заседаний за 102 миллиона рублей. Фото

21 февраля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Зал заседаний думы ХМАО до ремонта (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Дума ХМАО обновила зал заседаний за 102 миллиона рублей. Эту сумму, согласно информации на сайте госзакупок, потратили на новую ЖК-панель для видеосистемы, мониторы, микрофоны, терминал ВКС, камеры, другое оборудование и его монтаж. Новую систему протестировали на заседании окружного парламента 21 февраля. «Поставка мультимедийного оборудования для зала заседания думы ХМАО, оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение и выполнение работ по его монтажу, запуску и настройке. Контракт заключен с победителем аукциона ООО „Брюллов Менеджмент“ (Москва). Стоимость — 102 437 254,27 рублей», — указано в закупке. На фото с заседания думы размещены новые экраны, отмечает корреспондент агентства. Из-за ремонта парламентарии во время осенней сессии были вынуждены ютиться в небольшом зале на шестом этаже, куда с трудом помещался весь созыв думы и члены правительства. Новую систему тестировали с начала недели, и на сегодняшнем заседании думы сбоев не наблюдалось. Новые мониторы в зале заседаний думы ХМАО Скрин: трансляция заседаний думы ХМАО

Дума ХМАО обновила зал заседаний за 102 миллиона рублей. Эту сумму, согласно информации на сайте госзакупок, потратили на новую ЖК-панель для видеосистемы, мониторы, микрофоны, терминал ВКС, камеры, другое оборудование и его монтаж. Новую систему протестировали на заседании окружного парламента 21 февраля. «Поставка мультимедийного оборудования для зала заседания думы ХМАО, оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение и выполнение работ по его монтажу, запуску и настройке. Контракт заключен с победителем аукциона ООО „Брюллов Менеджмент“ (Москва). Стоимость — 102 437 254,27 рублей», — указано в закупке. На фото с заседания думы размещены новые экраны, отмечает корреспондент агентства. Из-за ремонта парламентарии во время осенней сессии были вынуждены ютиться в небольшом зале на шестом этаже, куда с трудом помещался весь созыв думы и члены правительства. Новую систему тестировали с начала недели, и на сегодняшнем заседании думы сбоев не наблюдалось.