Дума ХМАО обновила зал заседаний за 102 миллиона рублей. Фото

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Заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Ханты-Мансийск , дума хмао
Зал заседаний думы ХМАО до ремонта (архивное фото) Фото:

Дума ХМАО обновила зал заседаний за 102 миллиона рублей. Эту сумму, согласно информации на сайте госзакупок, потратили на новую ЖК-панель для видеосистемы, мониторы, микрофоны, терминал ВКС, камеры, другое оборудование и его монтаж. Новую систему протестировали на заседании окружного парламента 21 февраля.

«Поставка мультимедийного оборудования для зала заседания думы ХМАО, оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение и выполнение работ по его монтажу, запуску и настройке. Контракт заключен с победителем аукциона ООО „Брюллов Менеджмент“ (Москва). Стоимость — 102 437 254,27 рублей», — указано в закупке. На фото с заседания думы размещены новые экраны, отмечает корреспондент агентства.

Из-за ремонта парламентарии во время осенней сессии были вынуждены ютиться в небольшом зале на шестом этаже, куда с трудом помещался весь созыв думы и члены правительства. Новую систему тестировали с начала недели, и на сегодняшнем заседании думы сбоев не наблюдалось.

Новые мониторы в зале заседаний думы ХМАО
Новые мониторы в зале заседаний думы ХМАО

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Дума ХМАО обновила зал заседаний за 102 миллиона рублей. Эту сумму, согласно информации на сайте госзакупок, потратили на новую ЖК-панель для видеосистемы, мониторы, микрофоны, терминал ВКС, камеры, другое оборудование и его монтаж. Новую систему протестировали на заседании окружного парламента 21 февраля. «Поставка мультимедийного оборудования для зала заседания думы ХМАО, оказание услуг по передаче неисключительных прав на программное обеспечение и выполнение работ по его монтажу, запуску и настройке. Контракт заключен с победителем аукциона ООО „Брюллов Менеджмент“ (Москва). Стоимость — 102 437 254,27 рублей», — указано в закупке. На фото с заседания думы размещены новые экраны, отмечает корреспондент агентства. Из-за ремонта парламентарии во время осенней сессии были вынуждены ютиться в небольшом зале на шестом этаже, куда с трудом помещался весь созыв думы и члены правительства. Новую систему тестировали с начала недели, и на сегодняшнем заседании думы сбоев не наблюдалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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