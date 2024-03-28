Челябинский завод удвоит мощности для ремонта электровозов. Фото

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Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, уральские локомотивы, конвейер, сборка, завод, цех, производство, колесо поезда
Завод расширит мощности в связи с ростом заказов Фото:

На Челябинском электровозоремонтном заводе (ЧЭРЗ) удвоят мощности для ремонта трехсекционных локомотивов. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, сделать это пришлось в связи с ростом заказов на ремонт данного типа электровозов.

«Проект направлен на увеличение пропускной способности завода. Новая ремонтная линия позволит обслуживать по два трехсекционных локомотива одновременно», — отметили в минпроме.

В результате преобразований появится второй рельсовый путь под ремонт трехсекционных электровозов. Как заявил заместитель директора по производству ЧЭРЗ Евгений Мотовилов, реконструкция предусматривает продление второго пути на восемь метров. Такая операция позволит проводить испытания двух трехсекционных локомотивов одновременно. Работы по модернизации производства выполняются силами заводских подразделений. Завершение первого этапа ремонта цеха запланировано до конца мая, когда вторая линия заработает.

В основном мощности завода загружены за счет ремонтов двухсекционных электровозов серий ВЛ10 и ВЛ11. В последнее время растет заказ на трехсекционные модели. Если в первом полугодии 2023 года предприятие отремонтировало их 14 штук, то за тот же период 2024 года планирует восстановить 24. Прогнозы РЖД говорят о том, что тренд сохранится.

Завод с лета увеличит объемы ремонтов трехсекционных электровозов
Завод с лета увеличит объемы ремонтов трехсекционных электровозов
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На Челябинском электровозоремонтном заводе (ЧЭРЗ) удвоят мощности для ремонта трехсекционных локомотивов. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, сделать это пришлось в связи с ростом заказов на ремонт данного типа электровозов. «Проект направлен на увеличение пропускной способности завода. Новая ремонтная линия позволит обслуживать по два трехсекционных локомотива одновременно», — отметили в минпроме. В результате преобразований появится второй рельсовый путь под ремонт трехсекционных электровозов. Как заявил заместитель директора по производству ЧЭРЗ Евгений Мотовилов, реконструкция предусматривает продление второго пути на восемь метров. Такая операция позволит проводить испытания двух трехсекционных локомотивов одновременно. Работы по модернизации производства выполняются силами заводских подразделений. Завершение первого этапа ремонта цеха запланировано до конца мая, когда вторая линия заработает. В основном мощности завода загружены за счет ремонтов двухсекционных электровозов серий ВЛ10 и ВЛ11. В последнее время растет заказ на трехсекционные модели. Если в первом полугодии 2023 года предприятие отремонтировало их 14 штук, то за тот же период 2024 года планирует восстановить 24. Прогнозы РЖД говорят о том, что тренд сохранится.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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