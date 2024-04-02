Дело экс-менеджера, обвиняемого в хищениях у челябинского оборонного завода, рассмотрят заново

Дело в отношении Сенаторова по факту хищения у ЧРЗ «Полет» вернули в суд
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Рассмотрение уголовного дела в отношении Владимира Сенаторова начнут заново Фото:

Уголовное дело по факту многомиллионного хищения у Челябинского радиозавода (ЧРЗ) «Полет» в отношении бывшего топ-менеджера «АвиаРТО» Владимира Сенаторова рассмотрят заново. По данным URA.RU, такое решение принял 2 апреля Челябинский облсуд.

«Дело в отношении Сенаторова поступило в Центральный райсуд в январе 2023 года. Но спустя почти год судебного следствия материалы вернули в прокуратуру. В апелляционной инстанции это решение было удачно оспорено. Дело заново рассмотрят в Центральном райсуде, но уже в ином составе», — рассказал URA.RU инсайдер.

По данным URA.RU, Сенаторов, с мая 2021 года находящийся в федеральном розыске, был снят с него. На заседаниях суда он присутствовал лично.

Интересы Сенаторова в суде представляет адвокат Московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Сергей Епихин. Связаться лично с защитником не удалось. URA.RU направило официальный вопрос в коллегию. Ответ будет опубликован после его получения.

Сенаторов попал в поле зрения силовых структур весной 2021 года. В его отношении возбудили уголовное дело по факту мошенничества. По версии следствия, еще в 2014 году между фирмой «АвиаРТО», в которой работал Сенаторов, и ЧРЗ «Полет» был заключен договор субподряда на оснащение радиотехническим оборудованием аэродрома в Североморске за 11 млн 929 тысяч рублей. Однако деньги были похищены. А Сенаторов скрылся от следствия. По итогу его объявили в федеральный розыск.

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Уголовное дело по факту многомиллионного хищения у Челябинского радиозавода (ЧРЗ) «Полет» в отношении бывшего топ-менеджера «АвиаРТО» Владимира Сенаторова рассмотрят заново. По данным URA.RU, такое решение принял 2 апреля Челябинский облсуд. «Дело в отношении Сенаторова поступило в Центральный райсуд в январе 2023 года. Но спустя почти год судебного следствия материалы вернули в прокуратуру. В апелляционной инстанции это решение было удачно оспорено. Дело заново рассмотрят в Центральном райсуде, но уже в ином составе», — рассказал URA.RU инсайдер. По данным URA.RU, Сенаторов, с мая 2021 года находящийся в федеральном розыске, был снят с него. На заседаниях суда он присутствовал лично. Интересы Сенаторова в суде представляет адвокат Московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Сергей Епихин. Связаться лично с защитником не удалось. URA.RU направило официальный вопрос в коллегию. Ответ будет опубликован после его получения. Сенаторов попал в поле зрения силовых структур весной 2021 года. В его отношении возбудили уголовное дело по факту мошенничества. По версии следствия, еще в 2014 году между фирмой «АвиаРТО», в которой работал Сенаторов, и ЧРЗ «Полет» был заключен договор субподряда на оснащение радиотехническим оборудованием аэродрома в Североморске за 11 млн 929 тысяч рублей. Однако деньги были похищены. А Сенаторов скрылся от следствия. По итогу его объявили в федеральный розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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