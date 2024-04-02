Дело экс-менеджера, обвиняемого в хищениях у челябинского оборонного завода, рассмотрят заново

Дело в отношении Сенаторова по факту хищения у ЧРЗ «Полет» вернули в суд

02 апреля 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Рассмотрение уголовного дела в отношении Владимира Сенаторова начнут заново Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело по факту многомиллионного хищения у Челябинского радиозавода (ЧРЗ) «Полет» в отношении бывшего топ-менеджера «АвиаРТО» Владимира Сенаторова рассмотрят заново. По данным URA.RU, такое решение принял 2 апреля Челябинский облсуд. «Дело в отношении Сенаторова поступило в Центральный райсуд в январе 2023 года. Но спустя почти год судебного следствия материалы вернули в прокуратуру. В апелляционной инстанции это решение было удачно оспорено. Дело заново рассмотрят в Центральном райсуде, но уже в ином составе», — рассказал URA.RU инсайдер. По данным URA.RU, Сенаторов, с мая 2021 года находящийся в федеральном розыске, был снят с него. На заседаниях суда он присутствовал лично. Интересы Сенаторова в суде представляет адвокат Московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Сергей Епихин. Связаться лично с защитником не удалось. URA.RU направило официальный вопрос в коллегию. Ответ будет опубликован после его получения. Сенаторов попал в поле зрения силовых структур весной 2021 года. В его отношении возбудили уголовное дело по факту мошенничества. По версии следствия, еще в 2014 году между фирмой «АвиаРТО», в которой работал Сенаторов, и ЧРЗ «Полет» был заключен договор субподряда на оснащение радиотехническим оборудованием аэродрома в Североморске за 11 млн 929 тысяч рублей. Однако деньги были похищены. А Сенаторов скрылся от следствия. По итогу его объявили в федеральный розыск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело по факту многомиллионного хищения у Челябинского радиозавода (ЧРЗ) «Полет» в отношении бывшего топ-менеджера «АвиаРТО» Владимира Сенаторова рассмотрят заново. По данным URA.RU, такое решение принял 2 апреля Челябинский облсуд. «Дело в отношении Сенаторова поступило в Центральный райсуд в январе 2023 года. Но спустя почти год судебного следствия материалы вернули в прокуратуру. В апелляционной инстанции это решение было удачно оспорено. Дело заново рассмотрят в Центральном райсуде, но уже в ином составе», — рассказал URA.RU инсайдер. По данным URA.RU, Сенаторов, с мая 2021 года находящийся в федеральном розыске, был снят с него. На заседаниях суда он присутствовал лично. Интересы Сенаторова в суде представляет адвокат Московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Сергей Епихин. Связаться лично с защитником не удалось. URA.RU направило официальный вопрос в коллегию. Ответ будет опубликован после его получения. Сенаторов попал в поле зрения силовых структур весной 2021 года. В его отношении возбудили уголовное дело по факту мошенничества. По версии следствия, еще в 2014 году между фирмой «АвиаРТО», в которой работал Сенаторов, и ЧРЗ «Полет» был заключен договор субподряда на оснащение радиотехническим оборудованием аэродрома в Североморске за 11 млн 929 тысяч рублей. Однако деньги были похищены. А Сенаторов скрылся от следствия. По итогу его объявили в федеральный розыск.