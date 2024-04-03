Guf дважды за месяц приедет в Екатеринбург, один раз — на частную вечеринку

Рэпер Guf даст концерт в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, гуф, guf, долматов алексей
В Екатеринбурге Гуф оказался нарасхват этой весной Фото:

В апреле рэпер Guf (настоящее имя — Алексей Долматов) планирует посетить Екатеринбург дважды. Сначала он даст концерт для поклонников, а спустя пять дней станет гостем на частной вечеринке.

Крупный концерт уже анонсировал TeleClub. «Один из самых значимых рэп-исполнителей России, продюсер, владелец лейбла и просто человек, определивший вектор развития хип-хопа в стране — Guf — 18 апреля», — говорится в сообщении концертной площадки.

Также рэпер намерен посетить закрытую тусовку в столице Урала 23 апреля. Его имя появилось в графике компании «Империя музыки», которая организует привоз звезд.

Последний раз Guf приезжал в Екатеринбург в мае 2023 года, после того как перенес свое выступление. Тогда отмену связывали со скандалом в Таиланде, где артист отобрал паспорт у своей жены и документы их ребенка, чтобы они не смогли уехать.

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В апреле рэпер Guf (настоящее имя — Алексей Долматов) планирует посетить Екатеринбург дважды. Сначала он даст концерт для поклонников, а спустя пять дней станет гостем на частной вечеринке. Крупный концерт уже анонсировал TeleClub. «Один из самых значимых рэп-исполнителей России, продюсер, владелец лейбла и просто человек, определивший вектор развития хип-хопа в стране — Guf — 18 апреля», — говорится в сообщении концертной площадки. Также рэпер намерен посетить закрытую тусовку в столице Урала 23 апреля. Его имя появилось в графике компании «Империя музыки», которая организует привоз звезд. Последний раз Guf приезжал в Екатеринбург в мае 2023 года, после того как перенес свое выступление. Тогда отмену связывали со скандалом в Таиланде, где артист отобрал паспорт у своей жены и документы их ребенка, чтобы они не смогли уехать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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