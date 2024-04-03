Жилой комплекс с парковкой возведут на углу улиц Российской и Лобкова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске пройдут общественные обсуждения по вопросу строительства нового жилого комплекса высотой до 23 этажей с парковкой в районе набережной Миасса. Жилой комплекс планируется возвести по инициативе ООО «Вавилон строй» на углу улиц Российской и Лобкова недалеко от развязки на Братьев Кашириных, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории в Центральном и Калининском районах города в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления о проведении общественных обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Также проектом определены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определены характеристики и очередность планируемого развития территории», — сообщается в документации.

Согласно пояснительной записке, на участке, где в настоящее время расположены платная парковка, автосервис и несколько частных домов, хотят построить значительно более высокое здание — до 23 этажей. Новый ЖК возведут от недалеко от реки Миасс. Также планируется построить автостоянку максимум на 68 машин с помещениями для обслуживания жилой застройки.

Новый жилой комплекс возведут недалеко от набережной реки Миасс на пересечении улиц Российской и Лобкова Скрин: Яндекс карты

В Челябинске пройдут общественные обсуждения по вопросу строительства нового жилого комплекса высотой до 23 этажей на перекрестке улиц Российская и Лобкова Фото: Яндекс карты