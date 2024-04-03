Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

03 апреля 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Евгений Малкин трижды выигрывал Кубок Стенли Фото: wikipedia.org/ Michael Miller Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Евгений Малкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом 3 апреля сообщают специализированные СМИ. «Первой звездой дня признан российский нападающий „Питтсбург Пингвинз“ Евгений Малкин. В победной встрече с „Нью-Джерси Дэвилз“ (6:3) к двум заброшенным шайбам Малкин добавил результативную передачу», — сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу НХЛ. Малкин является воспитанником магнитогорского «Металлурга» и с 2003 до 2006 года выступал за эту команду. С 2006 года играет за команду НХЛ «Питтсбург Пингвинз», в составе которой трижды становился обладателем Кубка Стенли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Евгений Малкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом 3 апреля сообщают специализированные СМИ. «Первой звездой дня признан российский нападающий „Питтсбург Пингвинз“ Евгений Малкин. В победной встрече с „Нью-Джерси Дэвилз“ (6:3) к двум заброшенным шайбам Малкин добавил результативную передачу», — сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу НХЛ. Малкин является воспитанником магнитогорского «Металлурга» и с 2003 до 2006 года выступал за эту команду. С 2006 года играет за команду НХЛ «Питтсбург Пингвинз», в составе которой трижды становился обладателем Кубка Стенли.