Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Евгений Малкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом 3 апреля сообщают специализированные СМИ.
«Первой звездой дня признан российский нападающий „Питтсбург Пингвинз“ Евгений Малкин. В победной встрече с „Нью-Джерси Дэвилз“ (6:3) к двум заброшенным шайбам Малкин добавил результативную передачу», — сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу НХЛ.
Малкин является воспитанником магнитогорского «Металлурга» и с 2003 до 2006 года выступал за эту команду. С 2006 года играет за команду НХЛ «Питтсбург Пингвинз», в составе которой трижды становился обладателем Кубка Стенли.
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