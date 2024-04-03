Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

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Евгений Малкин, малкин евгений
Евгений Малкин трижды выигрывал Кубок Стенли Фото:

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Евгений Малкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом 3 апреля сообщают специализированные СМИ.

«Первой звездой дня признан российский нападающий „Питтсбург Пингвинз“ Евгений Малкин. В победной встрече с „Нью-Джерси Дэвилз“ (6:3) к двум заброшенным шайбам Малкин добавил результативную передачу», — сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Малкин является воспитанником магнитогорского «Металлурга» и с 2003 до 2006 года выступал за эту команду. С 2006 года играет за команду НХЛ «Питтсбург Пингвинз», в составе которой трижды становился обладателем Кубка Стенли.

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Воспитанник магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Евгений Малкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом 3 апреля сообщают специализированные СМИ. «Первой звездой дня признан российский нападающий „Питтсбург Пингвинз“ Евгений Малкин. В победной встрече с „Нью-Джерси Дэвилз“ (6:3) к двум заброшенным шайбам Малкин добавил результативную передачу», — сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу НХЛ. Малкин является воспитанником магнитогорского «Металлурга» и с 2003 до 2006 года выступал за эту команду. С 2006 года играет за команду НХЛ «Питтсбург Пингвинз», в составе которой трижды становился обладателем Кубка Стенли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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