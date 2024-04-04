04 апреля 2024

В Сургуте легковушка протаранила полицейский УАЗ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, уаз, полиция, полицейский
Полицейские пытались уйти от столкновения и машина перевернулась Фото:

В Сургуте на кольце ГРЭС произошло ДТП с участием легкового автомобиля и полицейского УАЗа, который от удара перевернулся. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.

«По предварительной версии сотрудник, управляя служебным автомобилем, пытался уйти от столкновения с другим автомобилем. Но избежать аварии не удалось. Легковушка врезалась в машину с полицейскими. От удара УАЗ перевернулся», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших в ДТП нет. На место выехали сотрудники ДПС. Устанавливаются точные причины произошедшего.

Видео: tg-канал «ХДН»

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В Сургуте на кольце ГРЭС произошло ДТП с участием легкового автомобиля и полицейского УАЗа, который от удара перевернулся. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «По предварительной версии сотрудник, управляя служебным автомобилем, пытался уйти от столкновения с другим автомобилем. Но избежать аварии не удалось. Легковушка врезалась в машину с полицейскими. От удара УАЗ перевернулся», — сообщили в ведомстве. Пострадавших в ДТП нет. На место выехали сотрудники ДПС. Устанавливаются точные причины произошедшего. Видео: tg-канал «ХДН»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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