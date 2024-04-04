В Сургуте легковушка протаранила полицейский УАЗ. Видео

05 апреля 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Полицейские пытались уйти от столкновения и машина перевернулась Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте на кольце ГРЭС произошло ДТП с участием легкового автомобиля и полицейского УАЗа, который от удара перевернулся. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «По предварительной версии сотрудник, управляя служебным автомобилем, пытался уйти от столкновения с другим автомобилем. Но избежать аварии не удалось. Легковушка врезалась в машину с полицейскими. От удара УАЗ перевернулся», — сообщили в ведомстве. Пострадавших в ДТП нет. На место выехали сотрудники ДПС. Устанавливаются точные причины произошедшего. Видео: tg-канал « ХДН » Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте на кольце ГРЭС произошло ДТП с участием легкового автомобиля и полицейского УАЗа, который от удара перевернулся. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «По предварительной версии сотрудник, управляя служебным автомобилем, пытался уйти от столкновения с другим автомобилем. Но избежать аварии не удалось. Легковушка врезалась в машину с полицейскими. От удара УАЗ перевернулся», — сообщили в ведомстве. Пострадавших в ДТП нет. На место выехали сотрудники ДПС. Устанавливаются точные причины произошедшего. Видео: tg-канал «ХДН»