Полицейские пытались уйти от столкновения и машина перевернулась
В Сургуте на кольце ГРЭС произошло ДТП с участием легкового автомобиля и полицейского УАЗа, который от удара перевернулся. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.
«По предварительной версии сотрудник, управляя служебным автомобилем, пытался уйти от столкновения с другим автомобилем. Но избежать аварии не удалось. Легковушка врезалась в машину с полицейскими. От удара УАЗ перевернулся», — сообщили в ведомстве.
Пострадавших в ДТП нет. На место выехали сотрудники ДПС. Устанавливаются точные причины произошедшего.
Видео: tg-канал «
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